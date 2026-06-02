젠슨 황·김택진 만난다…“그래픽카드 팔던 시절부터 깐부”

젠슨 황 엔비디아 CEO, 오는 7일 김택진 엔씨소프트 대표와 별도 회동 조율
2008년 ‘아이온’ 시절부터 이어진 17년 인연
가상 세계 제어하는 피지컬 AI 협력 주목
젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 이번 방한 기간 김택진 엔씨 대표와 별도의 회동을 갖는다. 게임으로 인연을 맺어 온 두 창업자의 회동을 두고 업계에서는 ‘피지컬AI(물리 AI)’ 협력 가능성에 주목한다.
2일 IT 업계에 따르면 두 사람은 오는 7일 만남을 가질 예정이다. 다만 회동의 구체적인 의제와 형식은 아직 확인되지 않았다. 한 관계자는 “만남을 조율 중인 것은 맞지만 무엇을 논의할지는 정해지지 않았다”고 전했다.
두 사람의 만남은 황 CEO가 5일 국내 주요 그룹 총수들과 갖는 회동과는 별개로, 따로 시간을 내 성사되는 일정이다. 앞선 총수 회동에는 최태원 SK그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 이해진 네이버 의장이 참석할 것으로 전해졌다.
◆ ‘아이온 그래픽카드’까지…17년 거슬러 올라가는 협력
젠슨 황 CEO와 김택진 대표는 과거에도 비공식적으로 교류해 온 것으로 알려졌다. 특히 황 CEO는 그간 한국 게임 산업에 대한 각별한 애정을 여러 차례 드러내 왔다. 지난해 10월 방한 당시에는 서울 강남구 코엑스에서 열린 ‘엔비디아 지포스 게이머 페스티벌’에 참석해 지포스의 성장사가 PC 게임·PC방·e스포츠와 함께해 왔음을 강조했다.
엔씨와 엔비디아의 협력은 두 회사가 지금처럼 크지 않던 시절로 거슬러 올라간다. 엔씨는 2008년 11월 대표작 ‘아이온’ 공개시범서비스(OBT)에 맞춰 엔비디아와 마케팅 제휴를 맺고 ‘아이온 그래픽카드’를 출시했다. OBT 시작일인 11일을 기념해 ‘아이온 9800GT’ 1111개를 11% 할인 판매하는 프로모션을 진행하고, PC방을 대상으로 한 그래픽카드 할인도 병행했다.
한 게임업계 관계자는 “두 회사 모두 어렵게 사업을 키우던 시절, 젠슨 황이 직접 그래픽카드를 들고 영업