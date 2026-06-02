현대건설, 전국 121개 현장서 폭염 대응… 근로자 온열질환 예방 강화

전해질 보충제·선풍기 조끼·웨어러블 장비 등 현장 지원 확대
현대건설이 여름철 폭염에 대비해 전국 건설현장 근로자를 대상으로 온열질환 예방 프로그램을 확대한다고 2일 밝혔다.
현대건설은 전국 121개 현장을 대상으로 ‘혹서기 현장 특별점검 및 온열질환 예방 프로그램’을 전개하고 있다. 올해 역대급 폭염이 예상되는 가운데 현장 근로자의 건강과 안전을 보호하기 위한 조치라고 설명했다.
지난 1일에는 신재점 현대건설 CSO(안전보건최고경영자)가 인천 서구에 있는 데이터센터 가좌 테크센터 현장을 찾아 폭염 대비 시설과 장비를 점검했다. 현장 근로자 300여 명에게 시원한 음료를 전달하는 근로자 참여형 캠페인도 진행했다.
현대건설은 매년 혹서기마다 온열질환 예방 프로그램을 시행하고 있다. 올해는 폭염 관련 산업안전보건법 시행과 정부 특별대책반 운영 등 강화된 안전 관리 기조에 맞춰 근로자 중심의 맞춤형 보호 조치를 확대한다는 방침이다.
우선 기존 ‘3GO! 프로그램’을 ‘3GO! 2GO ZERO! 프로그램’으로 개편했다. 기존의 ▲마시고 ▲가리고 ▲식히고 등 3가지 온열질환 예방법에 ▲입고 ▲신고를 더한 방식이다. 수분 섭취, 그늘 확보, 휴식, 보냉 장구 착용, 119 신고 등 정부의 온열질환 예방 5대 기본 수칙을 현장 근로자들이 쉽게 숙지하도록 했다고 설명했다.
폭염 취약 근로자를 위한 지원도 강화한다. 현대건설은 고려제약과 협업해 전해질 보충이 필요한 폭염 취약·민감 근로자에게 경구 수액을 제공했다. 옥외 작업 근로자 전원에게는 선풍기 조끼를 배포하는 등 보냉 장구 보급도 확대할 예정이다.
외국인 근로자를 위한 대응 체계도 마련했다. 현대건설은 비상 상황 발생 시 신속한 신고가 가능하도록 22개 언어로 제작한 ‘119 신고요령 영상’을 전 현장에 배포할 계획이다.
근로자 밀착형 보호 조치도 확대된다. 폭염 작업에 새로 배치된 근로자에 대한 모니터링을 강화하고, 집중 건강관리가 필요한 근로자에게는 체열 감지 웨어러블 장비를 도입한다. 온열질환 발생 가능성을 사전에 확인하고 대응하기 위한 조치라고 전했다.
올해부터는 옥외 근로자의 휴식 보장을 위해 ‘휴식 인증 인센티브 제도’도 처음 시행한다. 근로자가 휴게시설에서 휴식을 인증하면 인센티브를 부여하는 방식이다. 근로자의 자발적인 휴식 참여를 유도하고 실질적인 폭염 대응 효과를 높이기 위한 취지라고 설명했다.
현대건설 관계자는 “현장 내 근로자의 안전은 결코 타협할 수 없는 가치”라며 “근로자 모두가 안심하고 근무할 수 있도록 스마트 안전관리와 세심한 지원을 통해 온열질환 사고 제로를 달성하겠다”고 말했다.
현대건설은 자율안전문화 확산과 협력사와의 상생 안전체계 구축도 병행하고 있다. 근로자의 작업중지권을 보장하는 ‘안전보장권’을 시행하고, 협력사를 대상으로 안전 컨설팅과 경영진 교육을 확대하고 있다. 안전 등급제와 인센티브를 연계해 현장 안전의식 확산에도 나서고 있다고 전했다.
아울러 휴먼 에러를 줄이기 위한 스마트 장비를 현장에 도입하고, 기상특보와 연계한 실시간 SNS 상황 전파 체계도 운영하고 있다. 구조적으로 취약한 지역에 대한 집중 점검과 기상 상황별 비상 대응체계도 24시간 가동 중이라고 덧붙였다.
황소영 기자 fangso@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0