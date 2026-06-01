‘400m 대기줄 행렬’ 올리브영 美 1호점 흥행…이달중 2호점 낸다

CJ올리브영이 이달 중 로스앤젤레스(LA) 상업 중심지인 웨스트필드 센추리시티 쇼핑몰에 미국 2호점을 연다고 1일 밝혔다.
2호점이 들어서는 웨스트필드 센추리시티 쇼핑몰은 LA를 대표하는 쇼핑몰 중 하나다. 미국 프리미엄 소비자층부터 글로벌 관광객이 모이는 곳이라는 평가를 받는다. 올리브영은 지난달 미국 캘리포니아주 패서디나시에 첫 오프라인 매장을 열었다. CJ올리브영은 패서디나점을 K컬처와 체험형 쇼핑 중점 매장으로, 센추리시티점은 프리미엄 소비자층과 글로벌 고객을 공략하는 매장으로 육성한다는 방침이다.
지난달 29일(현지시간) 운영을 시작한 올리브영 패서디나점은 공식 개장 전날부터 ‘오픈런’이 벌어지며 현지에서 주목을 받았다. 인근 지역에서 차를 타고 이동해 온 고객들이 모이며 네 개 블록에 걸쳐 400m가량의 대기 줄이 형성되기도 했다. 현지 주요 언론들의 관심도 집중됐다. LA 대표 방송사인 KTLA는 개점 4시간 전인 오전 7시부터 중계차량을 보내 1시간 단위로 다섯 차례 현장을 연결해 상황을 중계했다. 방송사 ABC는 헬리콥터를 띄운 항공 촬영과 함께 보도했다.
CJ올리브영에 따르면 현지 소비자가 매장 내 가장 많이 찾은 곳은 피부 타입을 진단하는 ‘스킨스캔’ 존과 피부 분석 결과를 기반으로 K뷰티 루틴 등 기초 스킨케어 레슨을 제공하는 ‘더 뷰티 랩’이었던 것으로 나타났다. <(문장 1개 삭제)> 특히 스킨케어, 선케어, 마스크팩, 클렌징 등 기초화장품이 전체 매출의 60% 이상으로 가장 높은 비중을 차지했다.
한편 1호점 개점 행사에는 이선정 올리브영 대표와 권가은 올리브영 미국법인장을 비롯해 패서디나점 개점을 준비한 올리브영 임직원들이 함께했다. 이 자리에는 빅터 고도 패서디나 시장과 스티브 매디슨, 타이론 햄튼 시의회 의원 등 지역 주요 인사도 참석했다. 이선정 올리브영 대표는 “올리브영이 직접 전 세계 핵심 시장으로 진입해 현지 소비자의 일상으로 들어갈 수 있도록 나아가겠다”고 말했다.