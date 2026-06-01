‘반도체 슈퍼사이클’에 5월 수출 878억 달러…‘역대 최대’ 또 경신

반도체 372억달러 ‘역대 최대’…3개월 연속 300억달러 돌파
무역흑자 270억달러…1~5월 누적 흑자 1000억달러 넘어서
인공지능(AI) 투자 확대에 따른 반도체 슈퍼사이클이 한국 수출을 견인했다. 미국의 관세 정책과 중동 전쟁 장기화 등 대외 불확실성에도 5월 수출은 사상 처음으로 3개월 연속 800억 달러를 돌파하며 월 기준 역대 최대 실적을 경신했다.
산업통상부가 1일 발표한 ‘2026년 5월 수출입동향’에 따르면 5월 수출은 전년 동월 대비 53.2% 증가한 877억 5000만 달러를 기록했다. 수입은 20.8% 증가한 608억 달러, 무역수지는 269억 5000만 달러 흑자로 집계됐다. 1~5월 누적 무역수지는 1019억 1000만 달러를 기록하며 종전 연간 최대 흑자 기록인 2017년 952억 달러를 이미 넘어섰다.
특히 수출은 종전 1위 기록인 지난 3월(872억 달러) 실적을 넘어서며, 4월(859억 달러)에 이어 3개월 연속 800억 달러를 돌파했다. 조업일수를 고려한 일평균 수출도 42억 8000만 달러로 사상 처음 40억 달러를 넘어섰다.
수출 호조의 중심에는 반도체가 있었다. 5월 반도체 수출은 371억 6000만 달러로, 전년 동월 대비 169.4% 증가하며 월 기준 역대 최대 실적을 경신했다. 지난 3월 이후 3개월 연속 300억 달러를 넘어선 것이다.
반도체 외에도 컴퓨터 수출이 AI 서버용 SSD 수요 확대 영향으로 41억 8000만 달러를 기록하며 290.7% 증가했다. 디스플레이(14억 7000만 달러, 9.4%), 무선통신기기(14억 6000만 달러, 12.6%)도 증가하며 IT 전 품목이 플러스 흐름을 나타냈다.
반면 자동차 수출은 58억 3000만 달러로 5.9% 감소했다. 조업일수 감소와 국내 화재에 따른 부품 공급 차질, 중동 전쟁에 따른 물류 애로, 미국 관세 영향에 따른 현지 생산 확대 등이 복합적으로 작용한 결과로 분석된다. 일반기계(-6.3%), 철강(-2.1%)도 감소세를 보였다.
지역별로는 중국과 미국, 아세안 시장에서 수출 증가세가 두드러졌다.
대중국 수출은 반도체와 소비재 호조에 힘입어 80.9% 증가한 189억 달러를 기록하며 7개월 연속 증가했다. 대미 수출은 자동차와 자동차부품 수출 부진에도 불구하고 반도체·컴퓨터·전기기기 수출이 크게 늘면서 159억 7000만 달러로 59.1% 증가했다. 대아세안 수출 역시 158억 5000만 달러로 58.4% 늘며 역대 최대 실적을 경신했다.
수입은 원유와 에너지 가격 상승 영향으로 증가했다. 원유 수입은 중동 전쟁에 따른 고유가 영향으로 25% 증가한 85억 달러를 기록했다.
이에 따라 1~5월 누적 무역수지는 1019억 1000만 달러 흑자를 기록하며 기존 연간 최대 기록인 2017년 952억 달러를 넘어섰다.
김정관 산업통상부 장관은 “5월 수출이 플러스를 기록하면서 정부 출범 이후 12개월 연속으로 수출 플러스를 이어가고 있고 1~5월 무역수지가 기존 연간 무역수지 흑자 최대 실적을 경신했다”면서 “중동 전쟁으로 인한 유가 상승 등으로 수입이 증가했음에도, 반도체를 중심으로 한 IT 품목과 화장품·농수산식품 등 유망소비재 품목 등이 양호한 실적을 보이면서 수출이 더 높은 증가율을 기록했다”고 평가했다.
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