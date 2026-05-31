삼전닉스 임원들 자사주 ‘대박’…수익률 최대 400%

인공지능(AI) 슈퍼사이클로 인해 반도체주 주가가 연일 상승하는 가운데 국내 반도체 대장주인 삼성전자와 SK하이닉스 일부 임원의 자사주 수익률이 최대 400%에 이르는 것으로 나타났다.
31일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 곽노정 SK하이닉스 대표이사 사장은 자사주 1만4312주를 보유해 29일 종가 기준으로 333억9000만 원을 가진 것으로 확인됐다. 곽 사장의 평균 매수 단가는 취득일 종가 기준 68만 원으로 236억 원의 차익을 기록, 약 241%의 수익률을 올렸다. 차선용 SK하이닉스 사장의 경우 수익률이 400%를 넘었다. 차 사장의 보유 주식 6834주의 평균 단가는 43만원에 평가금액은 159억 원, 차익만 130억 원으로 나타났다.
곽 사장과 차 사장의 수익률엔 지난달 6일 주식매수선택권(스톡옵션) 행사가 영향을 미쳤다. 곽 사장과 차 사장은 13만8980원에 2329주씩 스톡옵션을 행사한 바 있다. 당시 SK하이닉스 주가는 88만6000원이었다.
노태문 삼성전자 디바이스경험(DX) 부문장(사장)의 평가금액도 312억 원을 기록했다. 노 사장은 2021~2024년 삼성전자 주가가 6만~8만1700원에서 등락할 당시 책임 경영 차원에서 총 2만8000주를 직접 사들였다. 평균 단가는 7만1000원으로 29일 종가와 비교하면 약 347%가량의 수익률을 올렸다.
이런 상황에서 증권가는 코스피 질주를 이끄는 반도체 투톱인 삼성전자와 SK하이닉스 주가가 앞으로 더 오를 여력이 충분하다고 보고 있다. 김형태 신한투자증권 연구원은 “최소 2027년까지는 메모리 수요 초과 환경이 유지될 전망”이라며 주가 상승 여력을 긍정적으로 전망했다.
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