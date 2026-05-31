‘빚투’ 폭증… 5월 신용대출, 주담대보다 100배 넘게 늘었다

주요 시중은행의 5월 신용대출 증가액이 주택담보대출(주담대) 증가액의 100배를 넘어선 것으로 나타났다. 코스피가 연일 최고치를 경신하면서 마이너스통장(마통)을 중심으로 ‘빚투(빚내서 투자)’ 수요가 몰린 영향으로 풀이된다.
31일 5대 은행(KB국민, 신한, 하나, 우리, NH농협)에 따르면 이달 28일 기준 개인 신용대출 잔액은 총 106조9909억원으로 집계됐다. 4월 말(104조3413억 원)보다 2.5%(2조6496억 원) 늘었다. 코스피가 3,200선을 처음 돌파하며 당시 기준 사상 최고치를 기록한 2021년 4월 증가액(6조8401억 원) 이후 5년 1개월 만에 가장 큰 증가 폭이다. 신용대출 잔액도 2023년 11월 말(107조7191억 원) 이후 최대다.
신용대출은 마통 위주로 늘었다. 5대 은행의 개인 마통 잔액은 4월 말 39조7877억 원에서 이달 28일 41조9303억 원으로 2조1426억 원 증가했다. 이는 한도가 아니라 실제 사용된 대출 잔액이다. 한 달 사이 잔액이 2조 원 넘게 불어난 것은 2021년 4월(6조4389억 원) 이후 처음이다. 마통 잔액도 2022년 12월 말(42조546억 원) 이후 최대다.
일반적으로 기업 급여 지급일이 몰린 25일 전후로 마통 잔액이 줄지만, 일주일 전(41조2822억 원)보다 오히려 잔액이 약 6500억 원 늘어났다. 월급을 받아 마통을 상환하기보다 추가로 빌려 주식시장에 뛰어들었다는 의미로 풀이된다.
이같은 신용대출 증가세는 주담대와 대조된다. 5대 은행의 이달 28일 기준 주담대 잔액은 612조2693억 원으로 4월 말(612조2443억 원)보다 250억 원 증가했다. 5월 한 달 동안의 증가액만 비교하면, 개인 신용대출이 주담대보다 100배 넘게 증가한 셈이다.
전체 가계대출 잔액은 신용대출을 중심으로 3조 원 가까이 불었다. 5대 은행의 이달 28일 기준 가계대출 잔액은 770조2728억 원으로 4월 말(767조2960억 원)보다 2조9768억 원 늘었다. 작년 8월(3조9251억 원) 이후 최대 증가 폭이다.
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