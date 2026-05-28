LG유플러스 요금제 53→18종으로 통합…5G·LTE 구분 없애

LG유플러스는 28일 온라인 기자간담회를 통해 통신 요금 구조와 가입 및 이용 전 과정을 단순화한 ‘심플리 2.0’을 시작한다고 밝혔다. 그간 어렵고 복잡하다는 평가를 받아온 요금제와 유무선 결합 구조 등 전반적인 통신 서비스를 단순화하려는 시도다.
5G와 LTE의 통합 요금제는 크게 ‘데이터플랜(데이터 제한 있음)’과 ‘플러스플랜(데이터 무제한)’로 나뉜다. 통합요금제에서는 전 구간 데이터 안심 옵션(QoS)이 적용된다. QoS는 데이터 소진 이후에도 인터넷 연결이 유지되는 서비스를 의미한다. 주요 요금제의 안심 옵션에 속도 차이는 존재해 △데이터플랜 300MB(월정액 2만8000원) 400Kbps △데이터플랜 14GB(5만5000원) 1Mbps △데이터플랜 95GB(6만8000원) 3Mbps △데이터플랜 125GB(7만 원) 5Mbps 등이 적용된다. 데이터플랜MAX(8만5000원) 이상의 요금제는 속도 제한 없이 데이터를 이용할 수 있다.
더불어 LG유플러스는 한 번의 가입으로 유무선 서비스와 결합 혜택을 함께 적용받을 수 잇는 ‘올인원’ 상품도 출시했다. 이전에는 모바일과 인터넷을 각각 가입한 뒤 별도로 결합 신청을 해야 했지만, 올인원은 통합 가입이 가능하며 분산돼 있던 할인 및 혜택도 한 눈에 확인할 수 있다.