LG유플러스 요금제 53→18종으로 통합…5G·LTE 구분 없애

  • 동아일보

  • 입력 2026년 5월 28일 15시 56분

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강진욱 LG유플러스 모바일디지털사업그룹장(상무·왼쪽)과 장준영 마케팅그룹장(상무)이 28일 서울 용산사옥 스튜디오에서 열린 온라인 기자간담회에서 Simply 2.0 전략 관련 질문에 답하고 있다. LG유플러스는 통신 요금과 결합 구조를 단순화하는 Simply 2.0을 통해 5G·LTE 통합요금제와 유무선 결합 상품 올인원 등을 선보인다고 밝혔다. (LG유플러스 제공)
강진욱 LG유플러스 모바일디지털사업그룹장(상무·왼쪽)과 장준영 마케팅그룹장(상무)이 28일 서울 용산사옥 스튜디오에서 열린 온라인 기자간담회에서 Simply 2.0 전략 관련 질문에 답하고 있다. LG유플러스는 통신 요금과 결합 구조를 단순화하는 Simply 2.0을 통해 5G·LTE 통합요금제와 유무선 결합 상품 올인원 등을 선보인다고 밝혔다. (LG유플러스 제공)


LG유플러스가 53종의 5G, LTE 요금제를 18종의 통합 요금제로 전면 개편한다.

LG유플러스는 28일 온라인 기자간담회를 통해 통신 요금 구조와 가입 및 이용 전 과정을 단순화한 ‘심플리 2.0’을 시작한다고 밝혔다. 그간 어렵고 복잡하다는 평가를 받아온 요금제와 유무선 결합 구조 등 전반적인 통신 서비스를 단순화하려는 시도다.

5G와 LTE의 통합 요금제는 크게 ‘데이터플랜(데이터 제한 있음)’과 ‘플러스플랜(데이터 무제한)’로 나뉜다. 통합요금제에서는 전 구간 데이터 안심 옵션(QoS)이 적용된다. QoS는 데이터 소진 이후에도 인터넷 연결이 유지되는 서비스를 의미한다. 주요 요금제의 안심 옵션에 속도 차이는 존재해 △데이터플랜 300MB(월정액 2만8000원) 400Kbps △데이터플랜 14GB(5만5000원) 1Mbps △데이터플랜 95GB(6만8000원) 3Mbps △데이터플랜 125GB(7만 원) 5Mbps 등이 적용된다. 데이터플랜MAX(8만5000원) 이상의 요금제는 속도 제한 없이 데이터를 이용할 수 있다.

더불어 LG유플러스는 한 번의 가입으로 유무선 서비스와 결합 혜택을 함께 적용받을 수 잇는 ‘올인원’ 상품도 출시했다. 이전에는 모바일과 인터넷을 각각 가입한 뒤 별도로 결합 신청을 해야 했지만, 올인원은 통합 가입이 가능하며 분산돼 있던 할인 및 혜택도 한 눈에 확인할 수 있다.

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최지원 기자 jwchoi@donga.com
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