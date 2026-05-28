“외국인 관광객 유입 지속”… 증권가, 롯데관광개발 최선호주 제시

롯데관광개발이 증권가에서 레저 업종 내 최선호주로 연달아 지목됐다.
나승두 SK증권 연구원은 28일 롯데관광개발에 대해 투자 의견 매수와 목표주가 3만1000원을 유지하며 업종 내 최선호주로 꼽았다.
나 연구원은 “도심형 외국인 카지노는 인바운드 증가가 실적으로 직결되지 않은 반면, 제주도는 외국인 입도객 증가가 카지노 매출로 뚜렷하게 연결되고 있다”고 분석했다. 외국인 입도객 증가가 드롭액(고객이 칩으로 바꾼 금액) 증가로 직결되는 구조적 장점 덕분에 제주 드림타워를 찾는 외국인이 꾸준히 늘고 있다는 분석이다.
그러면서 “올해 1분기 기준 전체 매출에서 카지노가 차지하는 비중이 76%까지 상승하며 외형 성장이 고스란히 수익성 개선으로 연결되고 있다”고 설명했다.
아울러 “하반기 호텔 업종은 객실점유율(OCC)과 객실단가(ADR) 동반 성장에서 ADR 중심 성장 국면으로 진입하며 기업별 이익 레버리지와 주가 차별화가 뚜렷해질 것”이라고 전망했다.
롯데관광개발은 제주 드림타워 개장 이후 지난해 첫 당기순이익을 기록하며 본격적인 설비투자(CAPEX) 회수 구간에 진입했다.
나 연구원은 “중간 배당 도입 등 주주환원 정책 강화도 긍정적으로 검토되는 분위기”라며 “주주환원 정책이 구체화될 경우 추가적인 주가 상승 여력이 더해질 것”이라고 내다봤다.
앞서 전날 키움증권도 오는 10월까지 성수기 지속에 따른 실적 개선이 기대된다며 롯데관광개발을 업종 내 최선호주로 꼽았다. 투자의견 매수와 목표주가 2만8000원도 그대로 유지했다.
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
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