농산업 미래 이끌 ‘2026 농식품 창업콘테스트’ 개막

농산업·식품 분야의 유망한 창업 아이디어와 기술을 발굴하고, 미래 농식품 산업을 선도할 창의적이고 혁신적인 창업자를 육성하기 위한 ‘2026 농식품 창업콘테스트’가 6월 3일까지 참여 기업을 모집한다. 농림축산식품부가 주최하고 한국농업기술원이 주관한다.
농·축산·원예·식품 등 농산업 전후방 분야의 기술과 아이디어를 보유한 7년 이내 창업자 또는 예비창업자를 대상으로 한다. 인공지능(AI), 정보통신기술((ICT), 로보틱스, 자동화, 애그테크, 푸드테크, 스마트팜, 농기자재, 반려동물, 농업, 원예, 축산(가축·말산업 등), 화장품, 종자, 곤충, 미생물, 동물용의약품, 식품소재, 천연추출물 등 다양한 분야에서 첨단기술과 그린바이오 기업들에 참여 무대를 제공한다.
2026 농식품 창업콘테스트 홈페이지(a-challenge.kr)에서 신청할 수 있다.
예선을 통해 본선 진출 22개 팀을 가린 뒤 이 중 11개 팀이 결선에 진출한다. 결선을 통해 대상(대통령상 5000만 원), 최우수상(국무총리상 2000만 원), 우수상(장관상 2팀 1000만 원) 등 총 1억2500만 원의 상금을 지급한다.
본선 진출 팀들에는 투자자들을 대상으로 사업을 소개하고 투자를 유치할 기회(IR 투자밋업)가 주어진다. 결선 진출 팀들에는 농식품 스타트업 관련 박람회 내 특별전시, 전문가 1 대 1 매칭을 통한 사업 고도화 및 비즈니스 모델 전략 수립 등에 대한 기회가 주어진다.
이번 행사를 후원하는 농협중앙회, 롯데중앙연구소, 유타대아시아캠퍼스, 한국마사회, CJ제일제당, 유엔산업개발기구 한국투자진흥사무소 등에서도 다양한 멘토링과 컨설팅 및 연계 프로그램을 통한 지원을 준비하고 있다.
2025 농식품 창업콘테스트에는 전국에서 (예비)창업 기업 570곳이 참가해 57 대 1의 경쟁률을 기록했다. 이 가운데 본선에 진출한 기업 20곳은 약 75억3000만 원 규모의 투자 유치 성과를 거뒀다.
2024 농식품 창업콘테스트 참여 기업 메타파머스(대표 이규화)의 사례도 주목할 만하다. 서울대 로보틱스 연구진이 설립한 메타파머스는 다목적 농작업 로봇 ‘옴니파머’를 개발했다. 농작물의 수확과 수분, 선별 등 다양한 작업을 처리하는 장점을 가졌다. 메타파머스는 옴니파머 개발로 2024 농식품 창업콘테스트에서 장관상과 농협중앙회장상을 받았다. 이어 세계 최대 규모 기술 전시회 CES 2025에서 애그테크 부문 혁신상도 차지했다. 세계에 기술력을 알린 메타파머스는 리드 투자사 옥타곤벤처파트너스, 퓨처플레이와 스마일게이트인베스트먼트가 참여한 30억 원 규모의 프리A 투자금을 유치했다. 최근 메타파머스는 중소벤처기업부의 초격차 스타트업 프로젝트에도 선정됐다. 이규화 메타파머스 대표는 “농식품 창업콘테스트에 참여한 덕분에 기술을 고도화하는 동시에 성장 방향도 점검할 수 있었다”고 말했다. 이석형 한국농업기술진흥원장은 “농식품 창업콘테스트는 완성된 기업만 선발하는 무대가 아니라 가능성과 성장성을 함께 보는 무대”라고 말했다.
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