에쓰오일, 액침냉각유 실증… 데이터센터 냉각 시장 공략

에쓰오일(S-OIL)은 GST, 어니언소프트웨어, 웰메이드컴퓨터와 함께 실제 AI 데이터센터 환경을 기반으로 한 액침냉각 솔루션 실증을 추진한다고 26일 밝혔다.
액침냉각은 서버 등 발열 장비를 특수 냉각유에 담가 열을 식히는 방식이다. AI 확산으로 데이터센터 전력 소비와 발열 문제가 커지면서 차세대 열관리 기술로 주목받고 있다.
이번 실증에서 에쓰오일은 액침냉각유 ‘S-OIL e-쿨링 솔루션’ 공급과 기술 지원을 맡는다. GST는 액침냉각 탱크와 발열 장비를 제공하고, 어니언소프트웨어는 실증 인프라와 운영 모니터링 시스템을 담당한다. 웰메이드컴퓨터는 액침냉각 서버를 제공한다.
실증 테스트는 어니언소프트웨어의 기흥 AI 데이터센터 PoC 센터에서 진행된다. 에쓰오일은 실제 데이터센터와 유사한 환경에서 냉각 성능과 시스템 안정성을 검증하고, AI 데이터센터 시장 내 액침냉각유 적용 레퍼런스를 확보한다는 계획이다.
에쓰오일 관계자는 “AI 확산으로 데이터센터의 전력 효율과 발열 관리 중요성이 빠르게 커지고 있다”면서 “실제 운영 환경 기반의 액침냉각 실증을 통해 차세대 열관리 시장에서 경쟁력을 강화해 나갈 계획”이라고 말했다.
황소영 기자 fangso@donga.com
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