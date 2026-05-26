시리즈-GTO, 성수 팝업 매출 ‘상위권’

코오롱인더스트리FnC부문(이하 코오롱FnC)의 남성복 브랜드 ‘시리즈’가 애니메이션 ‘GTO(Great Teacher Onizuka)’와 협업한 성수동 팝업스토어를 성황리에 마무리했다.
시리즈는 지난 5월 10일까지 11일간 복합문화공간 ‘RSG 성수’에서 애니메이션 GTO와 협업한 제품을 선보이는 팝업스토어를 운영했다. 이번 팝업은 GTO의 주제인 ‘불완전하고 뜨거운 소년기(RAW BOYHOOD)’를 콘셉트로 공간 전체를 구성했다. 라이더들의 성지인 RSG 성수의 특성을 살려 만화 속 바이크 문화를 전달하는 한편 칠판이 있는 교실과 추억의 매점 등 학교를 모티브로 공간을 구현해 팝업 오픈 기간인 열흘 동안 누적 방문객 1만 명을 돌파했다. 펀치 게임, 사진 촬영 부스, SNS 인증 스탬프 투어 및 럭키드로우 등 현장 프로그램 참여자는 2500명으로 집계됐다.
팝업 운영 기간 매출은 목표 대비 150%를 기록했다. 특히 협업 컬렉션 중 판매 상위를 기록한 주요 품목인 ‘GTO 백프린트 다잉 반팔 티셔츠’와 ‘series X GTO 리버서블 코치 점퍼’는 출시 열흘 만에 판매율 50%를 상회했다. 티셔츠의 경우 미네랄 워싱 공정을 거쳐 자연스러운 표면 질감을 구현하고 티셔츠 뒷면에 원작 그래픽의 생동감을 높인 것이 특징이다. 코치 점퍼는 가벼운 경량 나일론 소재를 사용해 간절기 활동성을 높였으며 내부에 GTO 명장면 아카이브 안감을 적용해 양면 활용이 가능하도록 디자인했다. 시리즈는 해당 인기 품목을 중심으로 초도 물량 대비 60% 물량을 추가 생산에 돌입했다.
고객 지표에서도 긍정적인 성과를 보였다. 협업 제품 구매 고객을 분석한 결과 전체 구매자의 81%가 시리즈 브랜드를 처음 접한 신규 고객으로 확인됐으며 연령대별로는 2030세대의 비중이 75%를 점유하며 시리즈의 차별화된 애니메이션 IP 협업이 브랜드에 대한 견고한 팬덤을 형성하는 데 효과적임을 보여줬다.
한편 시리즈는 이번 팝업 성과를 바탕으로 유통망별 순차적 팝업 운영에 나선다. 5월 19일부터 26일까지 스타필드 하남에서, 5월 29일부터 6월 11일까지 현대백화점 판교점에서 순차적으로 팝업스토어를 운영한다.
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