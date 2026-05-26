카네이션-단팥빵… 어버이날 ‘액티브 시니어’ 회원에게 마음 전했다

[DA스페셜] 롯데호텔앤리조트
‘VL(Vitality & Liberty)’은 맞춤형 라이프스타일 서비스를 주거 공간에 접목한 롯데호텔앤리조트의 프리미엄 시니어 레지던스 브랜드다. 활발한 사회활동 및 여가를 즐기는 60대 이상 ‘액티브 시니어’를 위한 생활 공간으로 건강관리와 함께 식사, 하우스키핑 등 생활 서비스를 제공해 여유롭고 품격 있는 일상을 지원한다.
프리미엄 시니어 레지던스 브랜드
건강관리-하우스키핑 등 서비스
롯데호텔앤리조트가 운영 지원하는 서울 마곡 ‘VL르웨스트’는 지하 6층∼지상 15층, 총 4개 동, 810실 규모로 조성됐다. 운동과 여가, 배움까지 폭넓은 라이프스타일 콘텐츠를 누릴 수 있도록 구성한 것이 특징이다.
주 2회 생활공간 청소 및 쓰레기 수거 서비스와 F&B 서비스를 비롯해 스크린골프, 퍼팅라운지, 피트니스 등 활동적인 여가부터 편안한 휴식까지 라이프스타일 전반을 아우르는 다양한 공간이 마련돼 있다.
일상적인 서비스를 넘어 입주 회원과의 정서적 교감에도 힘쓰고 있다.
지난 5월 8일 어버이날을 맞아 VL르웨스트 입주 회원에게 롯데호텔 델리카한스의 시그니처 ‘통단팥빵’과 ‘카네이션’을 전달하며 감사의 마음을 전했다.
오는 6월에는 롯데호텔 소속 소믈리에를 초청해 입주 회원 대상 와인 프로그램을 진행한다. 음식과 어울리는 와인 페어링부터 시음, 개인 취향에 맞는 와인 찾기까지 이론과 체험을 아우르는 커리큘럼으로 구성할 예정이다.
VL르웨스트 관계자는 “입주 회원 한 분 한 분의 만족도 높은 생활을 위해 다양한 프로그램을 준비하고 있다”며 “VL만의 차별화된 서비스를 통해 더욱 풍요롭고 품격 있는 일상을 제공할 수 있도록 정성을 다할 것”이라고 전했다.
최지수 기자 jisoo@donga.com
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