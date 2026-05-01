카카오모빌-LG이노텍 ‘자율주행’ 손잡는다

데이터-센싱 결합 솔루션 개발 MOU
카카오모빌리티가 LG이노텍과 ‘자율주행 솔루션 개발 협력을 위한 양해각서(MOU)’를 체결했다고 20일 밝혔다. 양사는 카카오모빌리티의 데이터 수집 인프라와 LG이노텍의 고정밀 센싱 솔루션을 결합해 대규모 실주행 데이터 확보를 위한 공동 연구개발을 진행할 예정이다.
이번 협약을 통해 LG이노텍은 카메라, 레이더, 라이다 모듈을 통합 적용한 ‘자율주행 센싱 솔루션’을 개발한다. 카카오모빌리티는 이를 자율주행 데이터 통합 관리 시스템인 ‘AI 데이터 파이프라인’ 고도화에 활용할 예정이다.
카카오모빌리티는 이번 협약을 통해 확보한 데이터를 바탕으로 ‘엔드투엔드(E2E)’ 자율주행 핵심 기술을 고도화해 나갈 예정이다. 엔드투엔드 자율주행 방식은 인지, 판단, 제어 기능을 하나의 상황으로 인식하고 차량을 제어하는 최신 자율주행 기술이다.
류긍선 카카오모빌리티 대표는 “LG이노텍과의 협업은 자율주행 기술 고도화에 필수적인 고품질 데이터를 확보하는 데 중요한 계기가 될 것”이라고 했다. 문혁수 LG 이노텍 사장도 “이번 협력은 LG이노텍의 센싱 기술력을 고도화할 수 있는 좋은 기회”라고 의미를 강조했다.
최지원 기자 jwchoi@donga.com
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