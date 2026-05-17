HD현대사이트솔루션, 알제리에 370억 원 규모 지게차 316대 공급 계약 체결

HD현대사이트솔루션은 최근 알제리 정부와 총 370억 원 규모의 지게차 공급 계약을 체결했다고 17일 밝혔다. 이에 따라 이 회사는 올해 8월까지 산업 차량 316대를 알제리에 납품한다.
HD현대사이트솔루션이 납품하는 지게차는 10t, 25t, 30t급 지게차로 현지 조선소와 항만 건설 현장 등에서 중량물 하역 및 운반 작업에 활용될 예정이다. 회사 측은 현지 환경에 적합한 장비 구성을 제안하고, 안정적인 사후 서비스 계획을 함께 제안해 대규모 수주에 성공했다.
HD현대사이트솔루션 측은 “알제리 외에도 아랍에미리트(UAE)의 자동차 부품 기업에 지게차 50대를 수출하고 시리아 물류센터 운영 기업에도 40대를 납품하는 등 40억 원 규모의 산업 차량 공급 계약을 추가로 체결했다”며 “글로벌 핵심 고객을 대상으로 계속 수출 기회를 확보할 것”이라고 전했다.
이원주 기자 takeoff@donga.com
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