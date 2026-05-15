북중미 월드컵 D-1개월… 멕시코 학교급식에 오른 K-푸드

농림축산식품부와 한국농수산식품유통공사(aT)는 2026년 북중미 월드컵 개최를 앞두고 공동 개최국인 멕시코에서 청소년을 대상으로 K-푸드를 알렸다.
aT는 멕시코시티 소재 ASF 국제학교 재학생 등 약 1000명을 대상으로 K-푸드 체험행사 ‘K-Food en tu Escuela(학교에서 즐기는 K-푸드)’를 13일부터 14일까지 개최했다고 15일 밝혔다.
농식품부와 aT는 월드컵이라는 전 세계적인 스포츠 행사와 연계하여 미래의 주요 소비층인 청소년층을 공략하고자 이번 행사를 계획했다. 행사는 한국 식문화와 교육을 결합한 참여형 프로그램으로 구성됐다.
행사 첫째 날에는 점심시간을 활용해 비빔밥, 김치, 잡채, 떡볶이 등 대표적인 K-푸드를 시식하는 체험 프로그램이 진행됐다. 또한 월드컵 분위기를 반영해 축구 테마의 공간에서 슛 챌린지를 비롯해 한복 체험, 전통놀이 등을 진행하며 한국 식문화에 대한 관심을 높였다.
둘째 날에는 교직원과 급식 담당자를 대상으로 향후 학교 급식으로의 K-푸드 도입 가능성을 모색하기 위한 K-푸드 요리교실을 운영하였다. 실제로 비빔밥, 잡채, 떡볶이 등 학생 선호도가 높은 한식 메뉴를 중심으로 급식에 포함하는 방안을 검토하겠다는 전언이다.
전기찬 aT 수출식품이사는 “월드컵이라는 글로벌 이벤트를 계기로 멕시코 미래세대가 K-푸드를 보다 친근하게 체험할 수 있는 기회를 마련했다”며 “학교 교육 프로그램과 연계한 이번 행사를 통해 청소년층의 K-푸드 친숙도를 높이고, 중남미 시장 내 한국 식문화 기반을 지속적으로 확대해 나가겠다”라고 말했다.
한편 멕시코는 한국 농식품 수출이 3월 기준 전년 동기대비 64% 이상 급증하는 등 K-푸드에 대한 수요가 빠르게 증가하는 국가다.
그 배경에는 전 세계적으로 인기를 끌고 있는 K-콘텐츠의 영향이 큰 것으로 보인다. 대한무역투자진흥공사(코트라) 보고서에 따르면, 2023년부터 현지 한식당 및 한인 마트에서 K-드라마에 노출된 한식을 먹어 보려는 방문객이 증가하는 현상이 나타나고 있다.
윤우열 기자 cloudancer@donga.com
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