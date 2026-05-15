한입에 여름이 아삭… 아마스빈, 수박 시즌메뉴 3종 출시

‘아삭 수박 주스’ · ‘아삭 수박 에이드’에 이어 신메뉴 ‘아삭 수박 화채’ 추가
버블티 전문 브랜드 아마스빈이 오늘(15일) 여름 대표 과일 수박을 활용한 시즌메뉴 3종을 출시했다.
지난해 여름 고객들에게 좋은 반응을 얻었던 ‘아삭 수박 주스’와 ‘아삭 수박 에이드’가 다시 돌아오고, 신메뉴 ‘아삭 수박 화채’가 더해져 한층 풍성한 여름 메뉴 구성을 완성했다.
새롭게 선보이는 아삭 수박 화채는 수박 과육과 다양한 과일 토핑을 함께 즐길 수 있는 메뉴로, 수박의 청량한 단맛에 황도, 라즈베리, 파인애플 등 과일 토핑을 더해 보는 재미와 먹는 재미를 함께 살렸다.
아마스빈 수박 시즌메뉴 3종에는 알로에펄이 포함된다. 쫀득하고 산뜻한 알로에펄이 수박 특유의 깔끔한 단맛과 어우러져 다채로운 식감을 전한다.
시즌 대표 메뉴인 아삭 수박 주스는 수박을 한입 베어 문 듯한 달콤함과 청량감을 담은 음료로 지난해 여름에도 많은 고객들의 사랑을 받았다.
아삭 수박 에이드는 수박의 달콤함에 탄산의 톡 쏘는 청량감을 더한 메뉴다. 가볍고 상쾌한 음용감이 특징으로, 더위에 지친 오후 기분 전환이 필요할 때 잘 어울린다.
아마스빈 관계자는 “올해는 신메뉴 아삭 수박 화채를 더해, 마시는 즐거움뿐 아니라 과일 토핑과 식감까지 함께 즐길 수 있도록 준비했다”며 “깔끔하고 시원한 맛을 원한다면 아삭 수박 주스, 톡 쏘는 청량감을 원한다면 아삭 수박 에이드, 풍성한 과일 토핑과 화채 감성을 원한다면 아삭 수박 화채를 선택할 수 있다”고 말했다.
이어 “수박은 여름을 가장 직관적으로 느낄 수 있는 과일인 만큼, 이번 시즌메뉴가 고객들에게 시원하고 기분 좋은 여름의 시작을 전하는 메뉴가 되길 기대한다”며 “앞으로도 계절감 있는 원재료와 아마스빈만의 재미있는 토핑 문화를 살린 시즌메뉴를 지속적으로 선보일 예정”이라고 덧붙였다.
최용석 기자 duck8@donga.com
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