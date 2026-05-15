CJ푸드빌 베트남 생산공장, 식약처 ‘우수수입업소’ 지정

CJ푸드빌은 뚜레쥬르 베트남 롱안공장에서 생산되는 일부 품목에 대해 ‘우수수입업소’로 지정됐다고 15일 밝혔다.
우수수입업소는 수입식품안전관리 특별법 및 시행규칙에 따라 우수한 식품이 국내에 수입될 수 있도록 수입자가 사전에 해외제조업소의 위생을 관리하는 제도다. 식품의약품안전처가 직접 현지 실사를 통해 생산단계부터 위생관리와 식품안전 검증을 거쳐 국내로 수입되는 과정을 최종적으로 확인한 후 등록을 인정해야 지정될 수 있다.
이번에 우수수입업소로 지정된 품목은 ▲소금 버터롤(Salt Butter Roll) ▲블랙 소금 버터롤(Black Salt Butter Roll) 등 총 2종이다. 두 제품은 베트남 롱안공장에서 생산 후 국내 주요 이커머스 및 프랜차이즈 카페 등 다양한 고객사들에게 판매되는 제품이다.
CJ푸드빌 관계자는 “CJ푸드빌의 표준화된 매뉴얼과 R&D 역량, 현지 선호도를 반영한 레시피 개발 등을 통해 안정된 생산력을 자랑하고 있는 뚜레쥬르 베트남 롱안공장의 생산 시설이 이번 식약처 우수수입업소 지정을 통해 식품 안전관리 역량을 인정받게 됐다”며 “앞으로도 뚜레쥬르가 지켜온 K-베이커리의 정체성과 현지 운영 역량을 토대로 아시아 시장에서의 영향력을 더욱 확고히 할 것”이라고 말했다.
한편 CJ푸드빌은 지난 2007년 베트남 호치민에 뚜레쥬르 베트남 1호점을 개점하며 첫 진출을 이뤘다. 현재 매장당 400여 종 이상의 제품을 선보이며, 제품력을 바탕으로 프리미엄 이미지를 구축하고 있다. 한국능률협회컨설팅가 베트남 최대 회계법인 AASC와 함께 실시한 ‘베트남산업의 고객만족도(VCSI)’ 조사에서 뚜레쥬르가 베트남 내 베이커리 산업 부문 1위 기업으로 선정됐기도 했다.
이는 제품력뿐 아니라 안정적인 생산 역량이 바탕이 됐다. 뚜레쥬르는 2020년 베트남 롱안 지역에 생산공장을 설립, 베트남 매장과 현지 마트뿐 아니라 몽골, 캄보디아 등 인근 진출 국가 매장에도 빵과 냉동생지 등의 제품을 공급하면서 동남아 대표 생산기지 역할을 하고 있다.
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