두산에너빌리티, 상생 위한 ‘2026 파트너스데이’ 개최… “협력사 경쟁력이 두산 경쟁력”

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불확실한 경영 여건으로 상생협력 중요성↑
두산에너빌리티, 2011년부터 파트너스데이 개최
AX·품질·ESG 등 협력사 경쟁력 강화 중점
정연인 부회장·80개 협력사 대표 등 참석

두산에너빌리티 창원 본사에서 진행된 ‘2026 파트너스데이’에서 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 두산에너빌리티 제공
두산에너빌리티 창원 본사에서 진행된 ‘2026 파트너스데이’에서 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 두산에너빌리티 제공
두산에너빌리티는 경남 창원 본사에서 협력사와 상생협력 강화를 위한 ‘2026년 두산에너빌리티 파트너스데이(Partners Day)’를 개최했다고 14일 밝혔다.

두산에너빌리티 파트너스데이는 동반성장 문화 확산 취지로 지난 2011년부터 매년 개최해 온 상생협력 프로그램이다. 특히 중소·중견 기업 위주 협력사들은 전쟁과 공급망 등 국제 정세 변동성에 취약하기 때문에 동반성장을 도모하는 상생협력 프로그램이 필수적으로 요구되는 추세다. 두산에너빌리티의 경우 동반성장펀드 대출 지원과 공급망 ESG 역량 강화, 상생결제시스템 운영, 성과공유제 활성화 등 다채로운 상생 프로그램을 운영하고 있다.

올해 파트너스데이에는 정연인 두산에너빌리티 부회장을 비롯해 동반성장위원회, 경남테크노파크 관계자, 80개 협력사 대표 등 100여 명이 참석했다.

이번 행사는 협력사와 함께 경쟁력을 높이기 위한 실질적인 제도와 방안을 공유하는 데 중점을 뒀다고 두산에너빌리티 측은 설명했다. 전반적인 경영 현황과 품질 문화 활동인 ‘퀄리티라이프(QualityLIFE)’를 소개하고 인공지능 전환(AX) 적용 사례를 공유했다. 또한 탄소국경조정제도(CBAM)와 탄소관리 체계, 중소기업 AI 도입 사례와 지원사업 등 협력사들이 경영 현장에서 실제로 활용 또는 참고할 수 있는 프로그램을 소개하기도 했다.

이와 함께 동반성장위원장 표창과 ESG우수협력사상, 베스트파트너상 등 협력사를 대상으로 하는 시상도 진행했다.

정연인 두산에너빌리티 부회장은 “협력사 경쟁력이 두산에너빌리티의 경쟁력”이라며 “지속적인 기술혁신을 통해 새로운 사업 기회를 만들어 협력사와 함께 동반성장할 수 있는 기반을 확대해 나갈 것”이라고 말했다.

김민범 기자 mbkim@donga.com
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