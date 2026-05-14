“모르는 계좌로 1600만원 이체?”…토스뱅크 “허위사실” 반박

토스뱅크가 “계좌에서 1600만 원이 무단 이체됐다”는 SNS 게시물에 대해 허위사실이라고 반박하며 법적 대응에 나섰다. 토스뱅크는 내부 기록과 민원 이력을 전수 확인한 결과 유사 사례도 발견되지 않았다고 밝혔다.
13일 토스뱅크는 “최근 X(구 트위터)를 통해 ‘토스뱅크에서 1600만 원이 모르는 계좌로 무단 이체됐다’는 내용의 게시물이 확산된 바 있어 안내드린다”며 “해당 사례가 명백한 허위사실임을 확인했다”는 공지를 게시했다.
토스뱅크는 해당 게시물에서 주장한 사고 사례와 관련해 내부 시스템 기록, 상담 및 민원 이력을 전수 확인한 결과 유사한 사고 또한 확인되지 않았다며 이 같이 밝혔다. “출범 이후 현재까지 외부 해킹이나 시스템 침해로 인한 고객 자산 피해가 발생한 사실이 없다”고도 강조했다.
그러면서 “허위 정보 확산으로 인한 고객 혼선과 피해를 방지하기 위해 해당 게시물 작성자에 대한 고소를 진행했다”고 알렸다. 동아닷컴 확인 결과 토스뱅크는 지난달 30일 고소장을 접수했다.
이번 논란은 지난 3월 24일 한 X 이용자가 “어머니 회사 직원이 토스뱅크에 넣어둔 1600만 원이 갑자기 모르는 계좌로 이체됐다”는 글을 올리면서 시작됐다.
작성자는 “경찰에 신고해 조사 중”이라며 “지문 인식만 사용했고, 이체 시간에는 휴대전화를 사용하지 않았다”고 주장했다. 게시물은 빠르게 확산되며 수백만 회 조회수를 기록했고, 온라인에서는 토스뱅크 보안 문제를 우려하는 반응도 이어졌다.
논란이 커지자 토스뱅크는 당시 공식 X 계정을 통해 “접수된 모든 관련 민원 및 상담 내역을 재차 검토했으나 유사 사례가 확인되지 않았다”고 답글을 남겼다. 이어 “해당 내용이 많이 공유돼 정확한 사실관계 확인과 후속 조치가 필요하다”면서 토스뱅크 소비자보호센터로 연락을 요청했다.
하지만 작성자는 이러한 토스뱅크 측 답글에 “이런 글 쓸 시간에 보안 점검이나 똑바로 하라”는 답변만을 남기고 직접 연락을 취하지 않았으며, 이후 계정을 삭제한 것으로 확인됐다.
황지혜 기자 hwangjh@donga.com
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