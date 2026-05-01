“현대차 N 모델 탄 듯”… 레이싱 시뮬레이터 출시

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LG전자-소니-로지텍 등과 협업
e스포츠 국대 선발전 장비 채택도

LG전자는 현대자동차의 가상 운전 체험 기기인 ‘현대 N 레이싱 시뮬레이터’에 유기발광다이오드(OLED) 모니터를 공급한다고 11일 밝혔다. 사진은 8일 해당 모니터가 탑재된 시뮬레이터로 2026 아이치-나고야 아시안게임 심레이싱 종목(그란 투리스모 7) 국가대표 선발전을 치르는 모습. LG전자 제공
LG전자는 현대자동차의 가상 운전 체험 기기인 ‘현대 N 레이싱 시뮬레이터’에 유기발광다이오드(OLED) 모니터를 공급한다고 11일 밝혔다. 사진은 8일 해당 모니터가 탑재된 시뮬레이터로 2026 아이치-나고야 아시안게임 심레이싱 종목(그란 투리스모 7) 국가대표 선발전을 치르는 모습. LG전자 제공
현대자동차가 고성능 N의 드라이빙 경험을 가상 환경에서 구현한 ‘현대 N 레이싱 시뮬레이터’를 출시한다고 11일 밝혔다.

현대차는 LG전자, 소니, 로지텍, 넥스트 레벨 레이싱 등 글로벌 파트너사와의 협업을 통해 이번 시뮬레이터를 개발했다. 플레이스테이션 게임인 ‘그란 투리스모 7’을 기반으로 N 브랜드를 실제로 타보는 느낌을 구현했다는 게 현대차의 설명이다.

현대 N 레이싱 시뮬레이터는 사양에 따라 프로와 레이서 등 2종으로 구성된다. 프로는 LG전자의 프리미엄 라인업 G 시리즈 패널을 탑재한 LG 유기발광다이오드(OLED) TV와 플레이스테이션 5 프로를 탑재한 고성능 사양이다. 레이서는 LG OLED 65인치 TV와 플레이스테이션 5를 적용한 표준 사양이다.

사용자의 몰입감을 높이기 위해 하드웨어에도 공을 들였다. 조종석은 넥스트 레벨 레이싱의 GT 엘리트 라이트 제품에 현대 N 브랜드 디자인을 적용했다. 시트는 ‘아반떼 N 라이트 스포츠 버킷 시트’로 실제 N 차량에 탑승한 것과 유사한 환경을 재현했다. 스티어링 휠은 ‘RS50 SYSTEM 레이싱 휠’을 적용했다. 이는 로지텍의 게임용 최고급 기술이 적용된 운전대로, 실제 레이싱카를 조종하는 것처럼 느껴지게 만든 장비다.

해당 장비는 성능을 인정받아 2026 아이치-나고야 아시안게임 e스포츠 종목인 ‘그란 투리스모 7’ 국가대표 선발전의 공식 장비로 채택되기도 했다.

현대차는 고객들도 시뮬레이터를 체험해 볼 수 있게 6월부터 열리는 현대차 레이싱 대회인 ‘현대 N 페스티벌’에도 이를 전시할 예정이다. 현대 N 유료 멤버십 서비스인 ‘더 엔수지애스트’를 통해 한정 수량으로 우선 판매를 시작하며, 향후 판매 채널을 넓힐 예정이다. 판매 가격은 프로는 1300만 원, 레이서는 900만 원이다.

#현대자동차#N 레이싱 시뮬레이터#고성능#가상 환경#LG전자#플레이스테이션 5#레이싱 장비
변종국 기자 bjk@donga.com
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