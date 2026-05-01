삼성SDS 컨소시엄, ‘국가 AI컴퓨팅 센터’ 만든다

총사업비 2.5조… AI 고속도로 핵심
정부가 추진하는 ‘국가 인공지능(AI)컴퓨팅 센터’ 구축 사업의 민간 사업자로 삼성SDS 컨소시엄이 최종 선정됐다.
2분기 민관 SPC 설립, 3분기 착공
11일 과학기술정보통신부는 정부가 추진 중인 ‘AI 고속도로’의 핵심 인프라인 국가 AI컴퓨팅 센터 구축 사업 민간참여자로 삼성SDS 컨소시엄을 확정했다고 밝혔다. 컨소시엄에는 주관사인 삼성SDS를 비롯해 네이버클라우드·삼성물산·카카오·삼성전자·클러쉬·KT·전라남도·서남해안기업도시개발 등이 참여한다. 과기정통부는 이날 사업자 및 사업계획 확정을 위한 실시협약과 출자 및 특수목적법인(SPC) 설립·운영 등을 위한 주주 간 계약을 맺었다.
과기정통부와 삼성SDS 컨소시엄은 올해 2분기 내 민·관 합작 SPC를 설립하고 3분기 중 센터 착공에 들어갈 계획이다. 총사업비는 2조5000억 원 규모로, 2028년까지 첨단 AI반도체 1만5000장 규모의 센터 구축을 목표로 한다.
과기정통부는 센터를 구축한 뒤 고성능 AI 컴퓨팅 자원을 경쟁력 있는 요금으로 제공할 계획이다. 특히 중소·스타트업과 학계·연구계 등에 추가 요금 할인과 이용권 등을 제공할 계획이다.
전혜진 기자 sunrise@donga.com
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