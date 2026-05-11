친환경농산물자조금위, 국립농산물품질관리원·녹색소비자연대와 업무 협약 체결

친환경농산물자조금관리위원회는 지난 6일 국립농산물품질관리원, 녹색소비자연대와 함께 ‘진짜 친환경농산물’ 유통 환경 조성을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다. 세 기관은 온라인 시장 내 허위·과장 광고를 줄이고 소비자 신뢰 회복을 위한 공동 대응 체계를 구축할 계획이다.
최근 온라인 쇼핑몰과 오픈마켓, 사회관계망서비스(SNS)를 통한 농산물 구매가 확대되면서 친환경 인증 표시 관련 문제도 함께 증가하고 있다. 실제로 일부 판매자들이 친환경 인증 없이 ‘친환경처럼 재배했다’거나 ‘친환경 농법’ 등의 표현을 사용하는 사례가 반복되면서 소비자 혼동을 키우고 있다는 것이다.
생산 현장 부담도 커지고 있다. 친환경농산물 업계에 따르면 고유가와 유기농 자재 가격 상승, 기후위기에 따른 수확량 변동 등으로 친환경 농업의 생산 비용 부담이 지속적으로 확대되는 상황이다.
친환경 인증 농가는 매년 국립농산물품질관리원이 지정한 전문 인증기관을 통해 토양 검사 등 여러 절차를 거쳐 인증을 갱신해야 한다. 하지만 온라인 시장에서는 인증 여부와 무관하게 친환경 이미지를 활용한 판매 사례가 늘면서 실제 인증 농가들이 상대적 피해를 보고 있다는 목소리도 나온다.
협약에 따라 친환경농산물자조금관리위원회와 국립농산물품질관리원, 녹색소비자연대는 소비자와 시민단체가 참여하는 온라인 모니터링 체계를 운영할 예정이다. 주요 쇼핑몰과 오픈마켓, SNS 등을 대상으로 친환경 표시 제품을 점검하고, 잘못된 광고나 표시 사례에 대해서는 개선을 유도한다.
또한 인증마크 구별 방법과 표시 기준 등을 안내하는 교육·홍보 콘텐츠도 확대한다. 카드뉴스와 SNS 캠페인 등을 통해 소비자가 실제 인증 제품을 구별할 수 있도록 돕겠다는 계획이다.
유장수 친환경농산물자조금관리위원회 위원장은 “온라인 시장 확대에 맞춰 인증 여부를 명확히 알리고 ‘진짜 친환경농산물’이 제대로 평가받을 수 있는 유통 환경을 만드는 것이 중요하다”며 “생산자와 소비자가 모두 신뢰할 수 있는 시장 구조를 구축해 나갈 계획”이라고 밝혔다.
지희수 기자 heesuji@donga.com
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