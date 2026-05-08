‘스몰 럭셔리’ 붐 타고… 호텔 망고빙수 13만원

7일 호텔업계에 따르면 시그니엘 서울은 79층 ‘더 라운지’에서 판매하는 애플망고 빙수 (사진)가격을 올해부터 13만5000원으로 높였다. 지난해 13만 원에서 5000원 인상한 것이다. 롯데호텔 서울도 애플망고 빙수 R사이즈 가격을 12만 원, 워커힐호텔은 9만5000원으로 각각 1만 원씩 올렸다.
서울신라호텔은 애플망고 빙수 가격을 지난해 11만 원에서 올해 13만 원으로 2만 원 인상했다. 포시즌스호텔 서울은 가격을 동결했지만 14만9000원으로 주요 호텔 중 최고가 수준이다. 업계는 제주산 애플망고 등 고급 과일 가격이 오르고 인건비, 임차료, 서비스 비용이 함께 오르면서 가격 인상이 불가피했다는 입장이다.
호텔업계가 애플망고 빙수 가격을 인상하는 것은 최근 20, 30대를 중심으로 확산된 ‘스몰 럭셔리’ 트렌드와 연관되어 있다. 롯데호텔앤리조트에 따르면 시그니엘의 망고빙수는 매년 꾸준한 매출 성장세를 이어가고 있다. 지난해 시그니엘 부산의 망고빙수 매출은 전년 대비 약 20% 늘었다. 시그니엘 서울 망고빙수 매출도 전년 대비 5% 늘어나며 성장세를 이어가고 있다.
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