부산 구명역-구포역 ‘더블역세권’ 아파트

‘두산위브 트리니뷰 구명역’
두산건설은 부산 북구 구포동에서 ‘두산위브 트리니뷰 구명역’(투시도)을 이달 분양한다고 7일 밝혔다.
인근 개발 활발… 5월 분양
단지는 8개 동(지하 3층∼지상 26층), 총 839채 규모다. 이 중 전용면적 △74㎡ 42채 △84㎡ 246채 등 총 288채를 일반분양한다.
편리한 교통이 가장 큰 강점으로 꼽힌다. 단지 바로 앞에 부산 지하철 2호선 구명역이 있고, KTX와 3호선을 이용할 수 있는 구포역이 도보권에 있다. 여기에 구포대교, 강변대로를 비롯해 덕천·삼락 나들목 진입이 수월하며, 만덕∼센텀 도시고속화도로와 백양터널 등을 통해 부산 도심 및 외곽으로 빠르게 이동할 수 있다.
교육과 자연환경도 우수하다. 가람중이 단지와 맞닿아 있고 인근에 구포초가 있어 도보로 통학이 가능하다. 일부 가구에서는 낙동강 조망이 가능하며 삼락생태공원과 화명생태공원, 대저생태공원도 인접해 있다.
복합개발사업으로 생활 인프라가 개선될 것으로 기대된다. 구포역 4층 규모 신축 개발이 진행되고 있으며, 구포역∼가야차량기지창 철도 지하화 계획이 함께 추진되고 있다. 뉴코아아울렛 등 대형 쇼핑몰과 덕천동 중심상업지역이 가깝고 구포 재래시장 현대화 및 환경개선사업도 올해 마무리될 것으로 보인다.
골프연습장, 스크린골프 연습장, 피트니스, GX룸 등 다양한 커뮤니티 시설도 마련된다. 자녀를 위한 공동육아시설, 경로당, 어린이집을 비롯해 작은도서관, 독서실, 스터디룸 등도 조성된다.
윤명진 기자 mjlight@donga.com
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