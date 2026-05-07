유진투자증권 “롯데관광개발, 업황·실적·모멘텀 성수기 진입… 호실적 기대”

유진투자증권은 7일 롯데관광개발에 대해 호실적을 기대하며 투자의견 매수와 목표주가 3만2000원을 그대로 유지했다.
이현지 유진투자증권 연구원은 롯데관광개발의 2026년 매출액을 전년 동기 대비 15.3% 증가한 7536억 원, 영업이익을 37.7% 증가한 1973억 원으로 전망했다. 영업이익률(OPM)은 26.2%에 달할 것으로 예상했다.
이 연구원은 마카오 카지노 시장이 VIP 중심 구조에서 벗어나 프리미엄 매스(Mass) 중심으로 재편된 가운데, 제주 드림타워 카지노가 마카오식 전략을 벤치마킹하며 고액베팅 및 장기체류 수요를 흡수할 수 있을 것으로 분석했다.
이 연구원은 “4월부터 롤링 테이블을 확대해 하이롤러를 대상으로 한 마케팅을 강화할 예정”이라며 “테이블 한도를 마카오 수준에 부합하도록 대폭 상향하며 고액 베팅 수요가 늘 것으로 기대된다”고 말했다.
포커룸 확대 전략도 긍정 평가했다. 현재 제주 드림타워 카지노는 마카오의 베니션(21대), MGM(18대) 다음으로 가장 많은 포커 테이블을 보유하고 있다. 일반 11개, 프라이빗 2개 등 총 13개에서 이달 중 16개로 확대할 예정이다.
항공노선 확대도 2분기 실적 개선 모멘텀으로 지목됐다. 오는 6월부터 마카오-제주 노선 일일 운항이 확대돼 VIP와 일반 고객의 고른 성장이 이어질 것이란 전망이다. 또 호텔 콤프 여력이 충분해 2분기부터 업황, 실적, 모멘텀 모두 성수기에 진입해 호실적이 기대된다고 했다.
이 연구원은 “연내 자금 재조달(리파이낸싱)을 통한 수익성 개선을 기대한다”며 “레저 업종 최선호주로 제시한다”고 밝혔다.
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
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