국가보훈부·보훈교육연구원, 초등학교 1000개 학급에 체험형 보훈교육 교구 지원

국가보훈부와 한국보훈복지의료공단 보훈교육연구원이 초등학교 저학년 대상 체험형 보훈교육 프로그램 ‘보보와 함께 만드는 나라 이야기’ 교구재를 제작해 전국 초등학교에 보급한다고 7일 밝혔다.
이번 교구재는 초등학교 1~2학년 학생을 대상으로 놀이와 체험 중심 학습활동 형태로 구성됐다. 학생용 교구 3종과 교사용 수업자료로 제작됐으며, 교과 수업시간에 활용할 수 있도록 마련됐다.
보급 대상은 전국 초등학교 1~2학년 1000개 학급, 약 2만 명 규모다. 신청은 초등학교 담임교사가 직접 신청해야하며 국가보훈부 학습용 누리집 ‘나라사랑 배움터’에서 8일 오후 3시부터 선착순으로 진행된다고 한다.
교구재는 신청 학급 학생 수에 맞춰 무상 제공된다. 교사용 지도안과 수업용 PPT, 꾸미기 도안 등도 함께 지원할 예정이다.
최근 교육 현장에서는 저학년 학생들의 발달 단계에 맞춘 체험형·참여형 교육 콘텐츠 수요가 확대되고 있다. 이에 따라 공공기관과 교육기관들도 단순 강의 방식보다 만들기·놀이·체험 활동을 접목한 프로그램을 늘리는 추세다.
곽기철 보훈교육연구원 원장직무대행은 “보훈교육을 체험 중심으로 확대해 미래세대가 보훈의 가치를 자연스럽게 이해할 수 있도록 하겠다”고 말했다.
황소영 기자 fangso@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0