중동發 ‘워플레이션’… 물가 21개월만에 최대 상승

4월 2.6% 올라… 기름값 22%↑
중동 사태에 따른 국제유가 상승 여파로 지난달 소비자 물가가 1년 9개월 만에 가장 큰 폭으로 뛰었다. 석유와 나프타 관련 재료를 사용하는 공산품 물가도 전반적으로 올라갔다. 중동 전쟁으로 인해 물가가 오르는 ‘워플레이션(Warflation)’이 심화하고 있다.
항공료 상승률 0.8→15.9% 껑충
6일 국가데이터처가 발표한 4월 소비자물가 동향에 따르면 지난달 소비자 물가 지수는 1년 전보다 2.6% 올랐다. 2024년 7월(2.6%) 이후 1년 9개월 만에 가장 높았다. 중동 전쟁 초기인 3월 2.2%로 반등한 데 이어 지난달 상승 폭이 커졌다.
기름값(석유류 물가)이 전년 동월 대비 21.9% 오르며 물가 전체를 자극했다. 휘발유 가격은 21.1%, 경유는 30.8% 상승했다. 공업제품 물가도 3.8% 올라 2023년 2월 이후 가장 높은 상승률을 나타냈다. 국제항공료가 유류 할증료 인상으로 상승률이 올해 3월 0.8%에서 약 20배인 15.9%로 올랐다.
채소류 물가는 기후 여건 개선 영향으로 12.6% 하락했지만, 축산물 가격은 5.5% 뛰었다. 이날 재정경제부는 중동 전쟁 영향과 국제유가 변동성 확대로 불확실성이 커지고 있다며 민생물가 태스크포스(TF)를 통해 석유류 등 주요 품목 물가를 집중 관리하겠다고 밝혔다.
세종=이상환 기자 payback@donga.com
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