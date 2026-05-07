삼성SDS, 예탁결제원의 토큰증권 플랫폼 사업 수주

세상을 바꾸는 과학 기술을 취재합니다. 남녀노소 누구나 쉽고 재미있게 과학 기술을 이해할 수 있는 기사를 쓰겠습니다.

삼성SDS가 한국예탁결제원의 ‘토큰증권 플랫폼 운영 구축’ 사업을 수주했다고 6일 밝혔다. 토큰증권은 블록체인 기술을 활용해 발행하고 관리하는 증권으로, 주식이나 채권처럼 소유권과 배당 등의 권리를 디지털 형태로 기록하고 안전하게 거래할 수 있다. 자산을 소액 단위로 나눠 투자할 수 있어 투자자 입장에서는 참여 기회가 늘어날 수 있다는 장점이 있다.



한국예탁결제원은 기존 전자증권 계좌 체계와 블록체인 기반의 데이터를 연결해 토큰증권 발행과 권리 관리 기능을 강화할 방침이다. 삼성SDS는 2027년 2월 구축 완료를 목표로 기술 검증을 위한 테스트베드를 실제 거래 처리가 가능한 정식 시스템으로 전환할 계획이다.





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