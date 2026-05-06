고유가에 4월 물가 2.6% 상승…21개월만에 최고

중동 사태에 따른 국제유가 상승 여파로 지난달 소비자물가 상승률이 1년 9개월 만에 가장 높은 수준으로 뛰었다. 휘발유와 경유 등 석유류 가격이 급등하면서 공업제품과 국제항공료 등도 일제히 상승했다.
6일 국가데이터처가 발표한 ‘4월 소비자물가 동향’에 따르면 지난달 소비자물가지수는 119.37(2020년=100)로 1년 전보다 2.6% 올랐다. 이는 2024년 7월(2.6%) 이후 1년 9개월 만에 가장 높은 상승률이다.
소비자물가 상승률은 지난해 12월 2.3%에서 올해 1, 2월 각각 2.0%로 둔화됐지만, 중동 전쟁에 따른 국제유가 상승 영향 등이 반영되며 3월 2.2%로 반등한 데 이어 지난달 2.6%까지 확대됐다.
특히, 국제유가 상승 영향으로 석유류 가격이 큰 폭으로 올랐다. 석유류 물가는 전년 동월 대비 21.9% 상승하며 전체 소비자물가를 0.84%포인트 끌어올렸다. 2022년 7월 이후 약 3년 9개월 만의 최대 상승폭이다.
품목별로는 휘발유 가격이 21.1%, 경유가 30.8% 상승하며 2022년 7월 이후 가장 큰 폭으로 뛰었다. 등유 가격도 18.7% 오르며 2023년 2월 이후 최고 상승률을 보였다. 다만 데이터처는 정부의 석유 최고가격제로 국내 석유류 가격 상승 압력이 일부 완화된 것으로 보고 있다.
석유류 가격 상승 영향으로 공업제품 물가도 3.8% 상승했다. 2023년 2월(4.8%) 이후 가장 높은 수준이다. 유가 상승에 따른 유류할증료 인상 영향으로 국제항공료 상승률도 3월 0.8%에서 지난달 15.9%로 확대됐다.
각종 전염병 확산 여파로 지난달 축산물 소비자물가지수는 전년 동월 대비 5.5% 상승했다. 같은 기간 전체 물가 상승률의 두 배를 웃도는 수준이다. 반면, 기후 여건이 개선되며 무(―43.0%), 당근(―42.0%), 양파(―32.0%), 배추(―27.3%) 등 채소류(―12.6%) 물가는 크게 떨어지기도 했다.
이날 재정경제부는 “중동 전쟁 영향과 국제유가 변동성 확대 등으로 불확실성이 있는 만큼, 민생물가 TF(태스크포스)를 통해 석유류 등 민생밀접품목 물가를 집중 관리하겠다”고 밝혔다.
세종=이상환 기자 payback@donga.com
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