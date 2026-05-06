고려대-연세대 등 7곳 ‘AI 중심대학’ 선정

정부가 인공지능(AI) 인재 양성을 이끌 AI중심대학 10곳 중 7개 학교를 선정해 발표했다. 과학기술정보통신부는 가천대, 고려대, 서강대, 성균관대, 순천향대, 숭실대, 연세대 등 7개 학교를 올해 새로 추진하는 AI중심대학으로 선정했다고 5일 밝혔다.
이번에 선정된 7개 학교는 기존 소프트웨어(SW) 중심대학에서 AI중심대학으로 전환하는 대학이다. AI중심대학은 AI 기술을 심층적으로 이해하고 개발, 활용할 수 있는 인재와 여러 전공에 AI를 접목·활용할 수 있는 인공지능 전환(AX) 융합 인재를 양성하는 게 목표다. 선정된 대학들은 한 곳당 최장 8년간 30억 원을 지원받게 된다.
AI중심대학으로 선정된 곳은 총장 직속 전담 조직을 만든다. 전교생에게 AI 기초 교육을 실시하고, 전공과 AI를 잇는 ‘브릿지 교과목’도 새로 만든다. 강의실 안 공부에 그치지 않고 산업계와 손잡고 실제 현장의 문제를 AI로 해결하는 프로젝트도 수행한다. 과기정통부는 이번에 선정된 7곳 외에 나머지 3곳의 AI중심대학은 6월 중 기존 SW중심대학 외 다른 대학 가운데서 선정할 예정이다.
배경훈 부총리 겸 과기정통부 장관은 “대학이 그동안 쌓아온 SW 교육 역량을 바탕으로 AI 교육 혁신을 선도하고 지역사회 전반의 교육 확산에 AI중심대학이 기여할 수 있도록 적극적으로 지원하겠다”고 말했다.
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