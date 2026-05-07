물구나무 서고 L자 균형잡기… 더 세진 현대차그룹 ‘아틀라스’

현대자동차그룹의 로보틱스 계열사 보스턴다이내믹스가 5일(현지 시간) 휴머노이드 로봇 ‘아틀라스’ 개발형 모델이 기계체조를 하는 영상을 공개했다.
이날 보스턴다이내믹스는 자사 유튜브에 ‘아틀라스의 균형 잡기(Atlas Balancing Act)’라는 제목의 숏폼 영상을 게시했다. 아틀라스는 실제 제조 현장에 투입되는 개발형 모델과 핵심 기능을 테스트하기 위한 연구형 모델로 나뉜다. 개발형 모델의 작동 모습이 공개된 건 이번이 처음이다. 올 1월 세계 최대 정보기술(IT)·가전박람회 ‘CES 2026’에서 시연된 것도 연구형 모델이었다.
이번 영상에서 아틀라스 개발형 모델은 제자리에서 물구나무 자세를 취한 뒤 두 손으로 전신을 지지한 채 몸을 수평에 가깝게 유지했다. 몸을 ‘L’자 모양으로 만드는 고난도 기계체조 동작도 선보였다. 이후 몸을 위로 뒤집어 정자세로 일어서기도 했다. 영상 댓글에는 “무섭도록 인상적”, “아틀라스가 올해 올림픽에 출전할 준비가 된 것 같다” 등의 반응이 이어졌다.
이 영상은 아틀라스가 실제 현장 투입 시 비정형적인 자세에서도 작업할 수 있다는 점을 강조한 것으로 풀이된다. 현대차그룹은 2028년부터 현대차그룹 메타플랜트 아메리카(HMGMA)에 아틀라스 개발형 모델을 투입할 계획이다.
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