삼성전자, 새 TV 수장에 ‘구글 출신’ 이원진 전격 발탁

하드웨어 넘어 플랫폼 비즈니스 확대 ‘메시지’ 풀이
삼성전자가 영상디스플레이(VD) 사업부장(사장)을 전격 교체하는 이례적인 5월 ‘원포인트’ 수시 인사를 단행했다. 중국 TV 업체의 거센 추격과 인공지능(AI) 시대 도래 등 급변하는 시장 환경 속에서, 기존 하드웨어 중심의 TV 사업을 플랫폼·서비스 중심으로 근본부터 탈바꿈시키기 위한 강도 높은 쇄신 조치로 풀이된다.
4일 삼성전자는 이원진 글로벌마케팅실장(사장) 겸 서비스 비즈니스 팀장을 신임 디바이스솔루션(DX) 부문 VD사업부장으로 선임하기로 했다. 기존 서비스비즈니스팀장도 겸직한다. 기존 용석우 VD사업부장은 DX부문장 보좌역으로 위촉했다고 밝혔다.
삼성전자가 연말 정기 인사가 아닌 5월에 사장급 수시 인사를 낸 것은 극히 이례적인 조치다. 부진한 사업이나 쇄신이 시급한 조직은 연중 언제든 인사를 단행하겠다는 기조가 본격화했다는 평가도 나온다.
2014년 삼성전자에 합류한 신임 이원진 사장은 구글 출신의 서비스·마케팅 전문가다. 특히 무료 광고 기반 스트리밍 서비스인 ‘삼성 TV 플러스’를 성공적으로 안착시키며, 단순히 기기를 판매하는 데 그쳤던 제품 사업을 채널 수익을 창출하는 플랫폼 서비스 비즈니스로 전환한 공로를 인정받았다.
삼성 TV 플러스는 넷플릭스 같은 구독형이 아닌, 무료로 콘텐츠를 제공하는 대신 시청 이력을 분석해 맞춤형 광고를 송출해 수익을 얻는 광고 기반 무료 스트리밍 서비스다. 2021년 이미 조 단위 매출을 넘어섰고, 현재 VD 사업부 알짜 수익원으로 자리잡은 것을 알려졌다.
한편 DX부문장 보좌역으로 물러난 용석우 사장은 그동안 쌓아온 연구개발(R&D) 전문성과 사업 경험을 바탕으로 향후 인공지능(AI), 로봇 등 세트 사업 전반의 미래 핵심 기술에 대한 자문 역할을 수행할 것으로 전해졌다.
이동훈 기자 dhlee@donga.com
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