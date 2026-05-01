‘월드IT쇼 2026’ 참가 밀레니얼웍스, AI·IP 결합한 체험형 엔터테크 구조 소개

밀레니얼웍스는 ‘월드IT쇼(WIS) 2026’ 현장에서 열린 ‘K-엔터테크 글로벌 서밋’에서 AI와 IP를 결합한 체험형 엔터테크 구조를 소개했다고 밝혔다.
밀레니얼웍스는 이번 서밋에서 이용자가 단순히 공간을 관람하거나 상품을 구매하는 데 그치지 않고, AI와 IP가 결합된 스토리형 체험에 참여한 뒤 그 결과물을 개인화 요소로 연결할 수 있는 구조를 소개했다.
이날 발표에서 밀레니얼웍스는 글로벌 IP 협업에서 단발성 프로젝트보다 여러 국가에 적용 가능한 운영 구조가 중요하다고 강조했다. 밀레니얼웍스는 “AI 기반 경험 모듈과 IP 스토리 구조를 표준화해 국가별·시장별로 적용 가능한 형태를 구축하고 있다”며 “이를 바탕으로 글로벌 IP의 복수 지역 전개에 필요한 운영 효율성과 확장성을 함께 고려하고 있다”고 설명했다.
밀레니얼웍스는 마인크래프트, 오버워치, 나 혼자만 레벨업, SM의 나이비스 등 다양한 IP 프로젝트 경험을 바탕으로, 서로 다른 세계관과 팬층에 맞춘 체험형 콘텐츠 운영 사례를 함께 소개했다. 밀레니얼웍스는 개별 프로젝트 경험을 토대로 다양한 IP에 반복 적용 가능한 경험 구조를 구축해 나가고 있다고 밝혔다.
이번 K-엔터테크 글로벌 서밋에서는 팬덤, 이머시브, 크리에이터, FAST, 방송기술 등 다양한 분야가 글로벌 시장에서 어떻게 연결되고 확장될 수 있는지가 주요 의제로 다뤄졌다. 밀레니얼웍스는 이 자리에서 AI와 IP가 결합된 확장형 경험 구조를 중심으로 사업 방향을 발표했다.
밀레니얼웍스 송유상 대표는 “엔터테크의 경쟁력은 글로벌 IP가 다양한 시장에서 적용할 수 있는 경험 구조를 얼마나 빠르게 설계하고 운영할 수 있는지에 달려 있다”며 “밀레니얼웍스는 AI와 IP를 결합한 스토리 기반 체험을 바탕으로 복수 국가 전개가 가능한 운영 모델을 만들어가고 있다”고 말했다.
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