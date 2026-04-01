현대글로비스, 車 1만대 싣는 세계 최대 운반선 띄운다

길이 240m 선폭 40m 리더호 도입
현대글로비스가 전 세계 자동차 운반선사 최초로 1만 대 이상의 차를 실을 수 있는 초대형 자동차운반선(PCTC)을 도입한다. 이규복 현대글로비스 사장은 28일(현지 시간) 중국 광저우 GSI 조선소에서 열린 선박 명명식에 참석해 선명(船名)을 ‘글로비스 리더’로 정하고 완성차 수송에 투입한다고 29일 밝혔다.
14층 화물덱, 축구장 28개 면적
소형차 기준 1만800대를 동시에 수송할 수 있는 ‘글로비스 리더’호는 길이 240m, 선폭 40m로 전 세계에서 가장 큰 자동차 운반선으로 꼽힌다. 한 번에 1만 대 이상의 차를 운반할 수 있는 배를 보유한 자동차 운반사는 글로비스가 유일하다. 총 14층으로 이루어진 화물 덱 면적을 모두 합치면 축구장 28개 면적에 해당한다고 회사 측은 설명했다.
배는 액화천연가스(LNG) 이중연료 추진 엔진이 탑재됐고, 항구에서 육상의 전원을 쓸 수 있는 설비도 장착돼 유럽연합(EU) 환경 규제를 충족했다. 현대글로비스는 이 배를 글로벌 항로 전반에서 운영하고, 2030년까지 총 128척의 배를 확보해 연간 완성차 운송 물량을 현재 340만 대에서 500만 대로 늘린다는 목표를 세웠다.
이원주 기자 takeoff@donga.com
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