두산에너빌리티, 1분기 영업익 64% 증가해 2335억

인공지능(AI) 데이터센터에 설치되는 터빈 발전기를 잇달아 수주한 두산에너빌리티가 1분기(1∼3월) 매출 4조2611억 원, 영업이익 2335억 원의 실적을 냈다. 지난해 같은 기간 대비 매출은 13.7%, 영업이익은 63.9% 늘어난 실적이다.
두산에너빌리티는 29일 실적을 공시하며 “국내외에서 가스터빈과 스팀터빈 수주가 이어졌고, 특히 북미 지역에서 데이터센터용 터빈을 연이어 수주하며 이 같은 실적을 냈다”고 밝혔다.
이 회사의 실적은 앞으로도 계속 상승할 것이라는 전망이 나온다. 올해만 총 2조7857억 원어치의 신규 수주를 받아 지난해 같은 기간 대비 61.9% 많은 주문을 받은 데다 수주 잔액(향후 매출로 이어질 수 있는 미확정 매출)도 1분기 말 기준 24조1343억 원이 남아 있기 때문이다.
회사 측은 터빈 발전기 외에도 소형모듈원전(SMR) 기자재 공급 계약이 늘고 해외 가스복합 EPC(설계·조달·시공), 해상풍력 등의 계약이 이어져 올해 총 13조3000억 원 규모의 수주를 받을 것으로 전망하고 있다.
이원주 기자 takeoff@donga.com
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