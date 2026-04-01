‘북미 테크 콘퍼런스’ 열고 인재 발굴 나서

LG전자는 매년 해외 우수 인재 채용 프로그램인 ‘북미 테크 콘퍼런스’를 열고 미래 연구개발(R&D) 인재 발굴에 나서고 있다. 북미 테크 콘퍼런스는 LG전자가 해외 인공지능(AI) 분야 우수 인재들을 초청해 회사의 R&D 비전과 기술 리더십을 소개하는 행사다.
지난해 6월에는 미국 뉴저지주 LG전자 북미법인 사옥에서 테크 콘퍼런스를 진행했다. 세계적인 명문 공대가 밀집한 미 동부 지역에서 수학·공학·과학 분야 등 기초 학문 역량을 갖춘 AI 전문 인력을 비롯해 로봇, 데이터, 통신 등 다양한 분야의 우수 인재를 선점하기 위해서였다.
메타, IBM, 아마존, 마이크로소프트(MS) 등 글로벌 빅테크 등에서 AI 전문가로 근무 중인 중량급 인재와 북미 지역 유수 대학 박사 연구자 등 60여 명이 참석한 행사는 LG전자의 AI 기술 리더십과 미래 비전을 공유하는 ‘AI for the Future: Powered by LGE’를 주제로 진행됐다. 이 자리에는 김병훈 LG전자 최고기술책임자(CTO)와 최고인사책임자(CHO), 인공지능연구소장, 로봇선행연구소장 등 CTO 산하 경영진이 총출동했다.
LG전자는 최근에는 전문성과 역량이 탁월한 인재 22명을 2026년도 연구·전문위원으로 선발했다. 연구·전문위원 제도는 LG전자가 R&D, 생산, 품질, 디자인 등 다양한 전문 분야에서 최고 전문가로 성장하는 커리어 비전을 제시하고 핵심 인재를 육성하기 위해 운영한다. 선발된 인력들은 독립된 업무 환경과 별도 처우를 받으며 각자 전문 분야에 몰입해 직무를 수행하게 된다.
LG전자 주요 경영진은 북미 테크 콘퍼런스 외에도 해외 주요 학회 등을 찾아 우수 인력 유치에 적극 나서고 있다. LG전자는 2022년부터 매년 글로벌 최대 AI 학회 ‘CVPR(국제 컴퓨터 비전 및 패턴 인식 학술대회)’에 참가해 인재 확보에 나서고 있다. 지난해 6월에도 미국 테네시주에서 열린 CVPR 2025 학회에 참가해 AI 인재 채용 행사인 ‘LGE AI Night’를 개최한 바 있다.
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