전 직군 AI 실무 적용… ‘AX 네이티브’ 환경 조성

인공지능(AI) 활용 역량이 기업 경쟁력을 좌우하는 시대를 맞아 CJ올리브네트웍스가 사내 ‘AX(AI 전환)’ 교육 체계 강화에 속도를 내고 있다. 단순히 기술을 도입하는 데 그치지 않고 임직원이 AI를 일상적으로 다루는 ‘AX 네이티브’ 환경을 갖춰 실질적인 사업 성과로 연결하겠다는 취지다.
CJ올리브네트웍스는 최신 흐름을 반영한 교육을 통해 일하는 방식 자체를 바꿔 나가고 있다고 27일 밝혔다. 사내 거버넌스 체계 아래 이미 전 직군에서 AI가 실무에 쓰이고 있다. 정보기술(IT) 서비스 운영 인력은 AI 에이전트로 운영 자동화를 구현하고 있고, 개발 직군은 ‘바이브 코딩’ 기법으로 생산성과 품질을 끌어올리고 있다. 비개발 직군도 생성형 AI를 활용해 문서 작성을 자동화·표준화하는 작업을 진행 중이다.
지난해 말 직무별 AI 선도 과제를 발굴하는 ‘AX 챔피언’ 프로그램을 성공적으로 가동한 데 이어 올해부터는 이를 전 임직원 대상의 ‘AX 네이티브’ 프로그램으로 확대해 사내 AI 활용 문화를 본격적으로 확산하고 있다. 선발된 직원들은 코파일럿 스튜디오, 커서, 베드록 등 최신 AI 도구를 깊이 있게 익힌 뒤 실제 시스템 구축과 신규 서비스 제안에 곧바로 적용하고 있다. 회사는 앞으로 스마트 제조 물류와 방송미디어 등 AX 수요가 큰 산업군을 중심으로 사업 경쟁력을 다져 나갈 방침이다.
류상진 CJ올리브네트웍스 인재육성팀장은 “AI를 단순한 도구가 아닌 일하는 방식의 본질로 삼는 ‘AI-퍼스트’ 문화를 정착시키는 동시에 각 산업 현장이 필요로 하는 AX 전문 인재를 길러내는 데 힘을 쏟고 있다”며 “사내에서 검증된 역량과 인재 육성이 사업 경쟁력으로 이어지는 선순환 구조를 만들겠다”고 말했다.
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