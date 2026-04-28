코오롱FnC 헬리녹스 웨어, 국내 아웃도어 첫 레드닷 ‘BOB’ 수상

코오롱인더스트리FnC부문이 전개하는 아웃도어 브랜드 ‘헬리녹스 웨어’는 자사 제품 ‘이클립스 팩 다운자켓’으로 레드닷 디자인 어워드 2026 제품 디자인 부문에서 ‘베스트 오브 더 베스트(이하 BOB)’를 수상했다고 28일 밝혔다. 국내 아웃도어 의류 브랜드가 이 상을 받은 것은 이번이 처음이다.
독일 노르트하임 베스트팔렌 디자인 센터가 주관하는 레드닷 디자인 어워드는 iF, IDEA와 함께 세계 3대 디자인상으로 꼽힌다. 특히 이번 수상작은 국제 심사위원단으로부터 100점 만점 중 98점을 획득한 것으로 전해졌다.
‘이클립스 팩 다운자켓’은 헬리녹스 웨어의 브랜드 철학을 집약해 시즌 구분 없이 전개하는 ‘에디션’ 시리즈의 첫 번째 모델이다. 헬리녹스 웨어가 지향하는 ‘듀얼리티’ 개념을 바탕으로 아웃도어와 일상의 경계를 넘나드는 새로운 라이프스타일을 제안한다.
핵심 수상 요인으로는 ▲인체의 곡선과 움직임에 반응해 가동 범위를 확장시킨 입체 설계 ▲초경량 기술력을 접목한 다운 삼출 최소화로 소재 특유의 한계를 극복한 엔지니어링 등이 꼽혔다.
헬리녹스 웨어는 이번 수상을 계기로 단순 의류를 넘어 정밀한 엔지니어링이 집약된 웨어러블 기어로서의 브랜드 정체성을 확고히 한다는 방침이다.
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
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