“신체 회복 넘어 삶의 방향성도 찾는다”… 선마을, 일반 대상 웰니스 프로그램 확대

국내 최초 웰니스 리조트 선마을이 5월 2일부터 ‘숨 웰니스 리트릿(SOOM WELLNESS Retreat)’을 운영한다고 밝혔다.
이번 리트릿 프로그램은 바쁜 일상 속에서 지친 몸과 마음을 회복하고 자기 이해와 삶의 방향성까지 함께 탐색할 수 있도록 기획됐다고 한다. 기존 전문가 중심으로 운영되던 웰니스 프로그램을 일반 대중까지 확대하고 요가나 명상 경험이 없는 초보자도 참여할 수 있도록 했다.
특히 프로그램은 신체 회복을 넘어 자기 성찰까지 아우르는 것이 특징이다. 참가자들은 저널링과 인사이트 세션 등을 통해 삶과 일의 방향을 점검하고 일상에서도 실천 가능한 웰니스 방식을 정립할 수 있다고 한다.
이번 리트릿은 웰니스 브랜드 ‘플레이바이숨’과 협업해 운영되고 프로그램 기획은 변신혜 대표가 맡았다.
변 대표는 “단순한 휴식을 넘어 신체와 정신을 아우르는 통합적인 웰니스를 경험할 수 있도록 구성했다”고 말했다.
프로그램은 강원도 홍천 종자산 기슭에 위치한 선마을에서 진행된다. 전파와 통신이 제한된 환경 속에서 외부 자극을 최소화해 참가자들이 자신의 몸과 감각에 집중할 수 있도록 했다. 또한 제철 식재료를 활용한 식사와 숲길 명상 프로그램 등을 통해 자연 속에서의 회복 경험을 제공한다.
선마을 관계자는 “이번 프로그램은 신체 회복을 넘어 자기 이해와 삶의 방향성까지 함께 다루는 것이 특징”이라면서 “일상으로 돌아간 이후에도 지속 가능한 웰니스 습관을 만드는 계기가 될 것”이라고 말했다.
황소영 기자 fangso@donga.com
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