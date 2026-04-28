“‘나프타 쇼크’에도 자유로워”… CJ제일제당, 생분해성 종량제 봉투 제작

CJ제일제당이 생분해성 바이오 소재 PHA를 활용한 종량제 봉투로 기존 플라스틱 봉투를 대체한다.
CJ제일제당은 기존 종량제 봉투에 견줘 동일한 수준의 내구성(인장강도)과 1.8배 뛰어난 신축성(신장률)을 구현한 PHA 종량제 봉투를 발효 기술로 개발했다고 28일 밝혔다.
PHA는 사탕수수와 같은 식물 유래 당을 먹고 자란 미생물이 발효공정을 통해 만드는 소재다. 토양은 물론 바닷물에서도 생분해된다. 특히 화학 공법을 통해 생산되는 석유계 플라스틱에 비해 유가, 공급 부족 등 외부의 영향에 자유롭다.
CJ제일제당은 2022년 생분해 소재 전문 브랜드 ‘PHACT’를 론칭한 후 빨대, 화장품 용기, 인조잔디 충전재 등 다양한 제품에 PHA를 적용하고 있다. 올리브영의 즉시배송 서비스인 ‘오늘드림’ 상품 포장에도 PHA를 적용한 비닐 포장재가 적용됐다.
CJ제일제당은 PHA 종량제 봉투 35만 장을 최근 협약을 맺은 중구청에 기부했다. 도로 청소와 일반 가정에서 활용되도록 10리터와 20리터 두 종류로 만들었으며, 일반 가정용 봉투는 주민들이 캔, 유리병 등 재활용품을 동주민센터에 가져오면 교환해 주는 방식으로 배포된다.
CJ제일제당 향후에도 생분해 용품 개발에 주력하며 PHA 상용화 범위가 한층 더 넓힐 방침이다.
윤우열 기자 cloudancer@donga.com
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