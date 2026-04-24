LH, 베트남 박닌성 동남신도시 본격 추진… 민관협의체 기본협약

한국토지주택공사(LH)는 베트남 박닌성 동남신도시 조성사업의 본격적인 추진을 위해 민관 협력체계를 구축했다고 24일 밝혔다.
LH는 지난 21일 베트남 하노이에서 ‘박닌성 동남신도시 민관협의체 기본 협약’을 체결했다고 전했다. 이번 협약은 2024년 체결된 예비 협약의 후속 조치로, 공공 6개사와 민간 8개사 등 총 14개 기업이 참여해 사업 추진을 위한 협력 기반을 마련했다고 한다.
협약식은 국토교통부가 주최한 ‘한-베트남 상생 발전 협력 포럼’의 일환으로 진행됐으며, 김윤덕 국토교통부 장관과 레 안 투안 베트남 건설부 차관 등 양국 정부 관계자들이 참석했다.
박닌성 동남신도시 조성사업은 2023년 6월 LH와 베트남 박닌성 간 체결한 도시성장 동반자 프로그램(UGPP)을 기반으로 추진되는 사업이다. 한국의 개발 경험과 스마트시티 기술을 적용해 현지 여건에 맞는 신도시 조성을 목표로 하고 국내 기업과의 협력을 통해 사업을 추진할 계획이다.
사업은 베트남 수도 하노이에서 약 18km 떨어진 박닌성 일대 약 800만㎡ 규모로 진행되며, 이 중 1지구는 230만㎡ 규모로 개발될 예정이다. 스마트시티 기술과 친환경 설계를 반영해 주거·상업·업무 기능이 결합된 복합 도시로 조성한다는 방침이다.
LH는 현재 베트남 정부의 투자정책승인(IPA) 절차를 진행 중이며 향후 투자자 입찰에 대비해 투자 컨소시엄 구성을 추진할 계획이다. IPA는 사업 타당성과 투자 규모 등을 승인받는 절차로, 이후 입찰 및 투자자 선정의 기반이 된다.
조경숙 LH 사장 직무대행은 “이번 협약은 동남신도시 사업 추진을 위한 민관 협력 기반을 강화한 것”이라면서 “국내 기업의 베트남 시장 진출을 지원하고 사업이 안정적으로 추진될 수 있도록 역할을 이어가겠다”고 말했다.
황소영 기자 fangso@donga.com
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