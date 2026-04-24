원바이오젠, 브랜드 ‘메디솝’ 엠배서더로 인플루언서 5명 발탁

원바이오젠(대표 김원일)이 지난 22일 본사에서 ‘메디솝(Medisorb) 엠배서더 위촉식’을 열고 브랜드 활동에 돌입했다고 24일 밝혔다.
이번 위촉식을 통해 뷰티, 스포츠, 라이프스타일 등 각 분야에서 활발히 활동 중인 인플루언서 5명이 메디솝의 공식 엠배서더로 발탁됐다. 이들은 향후 메디솝의 브랜드 가치를 알리기 위한 다각적인 활동을 전개할 예정이다. 이날 행사는 엠배서더 소개를 시작으로 위촉패 수여와 기념 촬영 등의 순서로 진행됐다.
원바이오젠은 메디솝 브랜드의 인지도를 높이고 소비자와의 소통을 활성화하기 위해 이번 엠배서더 위촉을 결정했다. 이를 통해 건강한 라이프스타일을 제안하는 콘텐츠를 선보이고, 브랜드 경험을 확장해 나간다는 방침이다.
김원일 원바이오젠 대표는 “이번 엠배서더 위촉이 단순한 홍보를 넘어 긍정적인 라이프스타일 가치를 확산하는 계기가 되길 기대한다”며 “엠배서더들과 협력해 제품의 특장점을 알리고 소비자 접점을 지속적으로 넓혀가겠다”고 전했다.
최용석 기자 duck8@donga.com
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