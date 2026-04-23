다이슨코리아, 여행용 헤어드라이어 출시 기념 팝업스토어 운영… 성수서 26일까지

다이슨코리아가 신제품 ‘슈퍼소닉 트래블’ 출시를 기념해 서울 성수동 쎈느 성수에서 체험형 팝업 스토어 ‘슈퍼소닉 트래블 라운지’를 오픈했다. 운영 기간은 4월 23일부터 26일까지 나흘간이다.
이번 팝업은 공항에서 영감을 받은 콘셉트로 꾸며졌다고 한다. 방문객은 전용 패스포트와 항공권을 받아 체크인 데스크, 시티 스카이 워크, 수화물 벨트를 본뜬 배기지 클레임, 대형 캐리어 형태의 포토존 등 각 공간을 돌며 스탬프 미션을 수행할 수 있다. 스타일링 존에서는 세계 각지의 여행지 콘셉트로 꾸민 미니 룸에서 슈퍼소닉 트래블을 직접 사용해 볼 수 있다.
스탬프 투어를 완료한 방문객에게는 랜덤 선물과 솜사탕이 제공된다고 한다. 현장에서 제품을 구매한 고객에게는 한정 트래블 키트가 증정된다. 방문은 사전 예약 또는 현장 대기로 가능하다고 한다.
온라인에서도 관련 행사가 이어진다. 다이슨은 오는 27일부터 다음달 17일까지 카카오톡 기프트엑스에서 슈퍼소닉 트래블 기획전을 진행할 예정이다. 구매 고객에게는 사은품과 함께 다이슨 사운즈 한남 스토어 스타일링 세션 및 커피 쿠폰을 제공한다.
슈퍼소닉 트래블은 기존 슈퍼소닉 헤어드라이어보다 크기는 32%, 무게는 25% 줄인 제품으로 프리볼트를 지원해 해외에서도 사용할 수 있는 것이 특징이다. 가격은 39만9000원이고 다이슨 공식 홈페이지와 전국 백화점 다이슨 뷰티 매장, 온라인 판매처에서 구매할 수 있다.
황소영 기자 fangso@donga.com
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