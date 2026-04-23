HD현대중, 스웨덴 쇄빙전용선 첫 수주

K조선-방산 파워… 또 한번 빛났다
핀란드 등 쇄빙선 강국 제치고 따내
5148억원 규모… 2029년 인도 예정
HD현대중공업이 국내 조선소 최초로 해외에서 발주한 쇄빙전용선(조감도) 수주에 성공했다.
22일 HD현대중공업은 스웨덴 해사청과 3억4890만 달러(5148억 원) 규모의 쇄빙전용선 1척에 대한 건조 계약을 체결했다고 밝혔다.
쇄빙전용선은 얼음으로 뒤덮인 바다를 이동할 때 해수면의 얼음을 분쇄해 항로를 열기 위한 특수한 기능을 갖춘 배다. 강한 선체와 힘, 얼음을 제거하는 특수한 선형 등을 특징으로 한다. HD현대중공업이 수주한 스웨덴 쇄빙전용선은 길이 126m, 배수량 1만5000t 수준의 대형 선박으로 두께 약 1∼1.2m의 얼음을 연속적으로 깰 수 있는 능력을 갖추게 된다.
HD현대중공업은 쇄빙전용선을 2029년 인도할 예정이다. 스웨덴 해사청은 향후 스웨덴 발트해에서 쇄빙 지원, 선단 운항 지원, 예인 작업 및 빙해 관리 업무를 수행할 계획이다.
이번 수주는 핀란드와 노르웨이 등 쇄빙선 강국들과 경쟁해 이뤄낸 성과다. 입찰 경쟁에서 HD현대중공업은 가격경쟁력을 비롯해 납기, 기술력 등에서 고르게 높은 평가를 받은 것으로 전해진다.
HD현대중공업은 국내 최초로 글로벌 쇄빙선 시장에 진출한 만큼, 이를 바탕으로 추가적인 쇄빙선 수주에 적극 나설 계획이다. 특히 미국은 지난해 쇄빙선 관련 예산을 약 90억 달러(13조3000억 원) 규모로 늘리는 법안을 통과시켰고 캐나다, 핀란드와 손잡고 북극 영향력 강화를 위한 ‘쇄빙선 건조 협력체’를 꾸렸다. 업계에 따르면 이들은 향후 10년 동안 70∼90척의 쇄빙선을 건조하겠다는 목표다.
주원호 HD현대중공업 사장은 “이번 쇄빙선 수주로 우리의 능력을 인정받기 시작했다”며 “수출 시장을 넓혀 나갈 것”이라고 말했다.
댓글 0