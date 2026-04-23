‘데이터 수집’ 시연하는 피지컬 AI

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22일 서울 강남구 삼성동 코엑스에서 열린 정보통신기술(ICT) 박람회 ‘2026 월드IT쇼(WIS)’에서 관람객들이 피지컬 AI가 업무 자동화를 위해 데이터를 수집하는 모습을 지켜보고 있다. 이 박람회는 24일까지 열린다.

#정보통신기술#ICT#2026 월드IT쇼#WIS#피지컬 AI#업무 자동화
전영한 기자 scoopjyh@donga.com
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