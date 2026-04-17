교촌, 현대百 판교점서 대규모 팝업스토어 전개… 고객 접점 확대

교촌치킨을 운영하는 교촌에프앤비가 오프라인 현장에서 고객 접점을 확대한다. 대규모 팝업스토어를 열어 교촌만의 차별화된 미식 콘텐츠를 고객에게 알린다는 계획이다.
교촌은 26일까지 열흘간 현대백화점 판교점에서 교촌그룹 주요 브랜드를 한자리에 모은 ‘블라썸 치크닉’ 팝업스토어를 진행한다고 17일 밝혔다.
이번 팝업스토어는 봄 소풍 감성을 도심 속에서 즐길 수 있도록 ‘치크닉(치킨+피크닉)’ 콘셉트로 마련됐다. 이곳에선 현장 방문 고객들만을 위한 특별한 메뉴를 선보인다. 해외 매장에서 먼저 소개되고, 국내에선 처음으로 선보이는 ‘청귤순살’을 비롯해 ‘허니갈릭순살’, ‘칠리&나쵸순살’ 등 팝업 한정 순살치킨 3종을 판매하며, 세계 맥주 대회 수상작과 와인맥주 등으로 구성된 문베어 ‘수제맥주 세트 2종’, ‘2025 APEC 통상 각료회의‘ 만찬주로 선정된 발효공방 1991의 ‘APEC 은하수 막걸리 세트’ 등을 선보인다.
교촌의 R&D 노하우를 담은 이색 식재료 라인업도 준비됐다. BHNBIO의 특제 ‘K1 소스’와 김치트러플 등 다양한 맛으로 구성된 ‘핫소스’, 국내 최초 무 발효식초 제조법에 대한 특허를 받은 케이엔피푸드의 ‘무 발효 식초’, 땡초쌈장이 포함된 발효공방 1991의 ‘구들 장 세트’ 등이다.
교촌에프앤비 관계자는 “이번 팝업은 오프라인 현장에서 고객의 목소리와 반응을 직접 듣고 교류하는 소통의 장이 될 것”이라며 “앞으로도 다양한 곳에서 교촌만의 차별화된 맛을 경험할 수 있도록 접점 확대에 더욱 힘쓰겠다”고 말했다.
댓글 0