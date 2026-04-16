코오롱글로벌, ‘태백 하사미 풍력발전단지’ 준공… 첫 민간 PPA 통해 사업 확장성 입증

태백 하사미 풍력발전단지 준공식 개최
설비용량 총 17.6MW 규모
풍력 최초 민간 가상전력구매계약(V.PPA) 체결
“육상풍력 1위 전문성 바탕으로 중장기 성장 기반 마련”
코오롱글로벌이 강원도 태백시 하사미 풍력발전단지를 준공했다.
코오롱글로벌은 지난 15일 태백시 오투리조트 컨벤션센터에서 ‘태백 하사미 풍력발전 준공식’을 진행했다고 16일 밝혔다. 준공식에는 코오롱글로벌을 비롯해 기후에너지환경부, 한국에너지공단, 강원특별자치도 및 태백시 관계자, 지역 주민 등 60여 명이 참석했다.
강원도 태백시 하사미동 일원에 조성된 이 풍력단지는 총 사업비 596억 원이 투입된 프로젝트다. 지난 2024년 4월 착공해 약 25개월 만에 완성됐다. 4.4메가와트(MW)급 유니슨 터빈 4기가 설치됐고 설비용량은 총 17.6MW 규모다.
이번 준공은 하사미 풍력발전단지의 민간 가상전력구매계약(V.PPA, Virtual-Power Purchase Agreement) 성과와 맞물려 코오롱글로벌의 재생에너지 사업 역량 확장성을 보여준다는 평가다. 풍력발전 운영 및 서비스까지 성공적으로 수행할 수 있는 역량을 입증했다는 설명이다.
코오롱글로벌은 지난 1일 하사미 풍력발전단지에서 민간 V.PPA 방식을 통한 전력 거래를 개시했다고 밝혔다. 이번 거래를 시작으로 양산 에덴밸리 풍력, 양양 풍력 3단계 등 현재 추진 중인 프로젝트에서도 민간 PPA 체결을 확대한다는 방침이다.
코오롱글로벌 관계자는 “최근 하사미 풍력발전단지를 통해 국내 풍력발전 분야 최초의 민간 V.PPA 거래를 시작하는 등 재생에너지 밸류체인 확대에 속도를 더하고 있다”며 “육상풍력발전 분야 선도적 입지를 발판 삼아 수익 구조를 다각화하고 기업 가치를 극대화해 나갈 계획”이라고 말했다.
코오롱글로벌은 풍력단지 시공은 물론 발전 운영에 직접 참여하면서 재생에너지 사업자 입지를 강화하고 있다. 현재 경주풍력 1·2단지(37.5MW)와 태백 가덕산 1단지(43.2MW), 2단지(21.0MW) 등 전국 29개 풍력단지(약 1000MW 규모)를 운영 및 추진하고 있다. 코오롱글로벌 관계자는 “오는 2030년까지 배당 이익 500억 원을 목표로 풍력단지 프로젝트를 안정적이고 지속가능한 사업으로 확대해 나갈 것”이라고 전했다.
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