대상문화재단, 251명에 장학금 지원

  • 동아일보

글자크기 설정

대상그룹의 공익법인 대상문화재단은 15일 서울 중구 웨스틴조선호텔에서 ‘장학증서 수여식 및 졸업생 축하회’(사진)를 열었다고 16일 밝혔다. 대학생과 대학원생, 중고교생 등 251명에게 장학금 약 10억7000만 원을 전달했다. 재단은 현재까지 1만9000여 명에게 266억 원을 지급했다. 임창욱 대상문화재단 이사장은 “글로벌 인재들이 안정적인 환경에서 역량을 펼칠 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

#대상그룹#대상문화재단#공익법인#장학금#임창욱#장학증서#졸업생 축하회
이건혁 기자 gun@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

트렌드뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스