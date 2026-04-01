공덕역 초역세권 직주 근접 단지

공덕역자이르네
자이S&D가 4월 서울 마포구 도화동 일원에 ‘공덕역자이르네’를 분양할 예정이라고 밝혔다.
단지는 마포로1구역도시정비형 재개발 정비사업을 통해 조성되며 지하 4층∼지상 20층, 2개 동, 전용면적 48∼59㎡ 총 178가구 중 177가구가 일반분양된다. 지상 1∼2층에 근린생활시설이 들어서는 주상복합 아파트로 계획됐다. 전용면적별로는 △48㎡ 36가구 △52㎡ 36가구 △59㎡ 106가구 등 선호도가 높은 소형 면적으로 구성됐다.
공덕역자이르네는 도보 약 5분 거리에 지하철 5·6호선과 경의중앙선, 공항철도가 지나는 공덕역이 위치한 쿼드러플 초역세권 단지다. 지하철 5호선을 이용하면 광화문과 종로, 여의도 등 도심 주요 업무지구로 이동이 가능하며 6호선을 통해 이태원·합정 등 주요 상권 접근도 수월하다.
염리초와 동도중이 도보권에 위치해 있으며 숭문중·고를 비롯해 서울여자중·고, 서울디자인고, 일성여자중·고 등 다양한 교육 시설이 인근에 자리하고 있다. 또 반경 약 1㎞ 이내에 경의선숲길과 효창공원 등 녹지공간이 위치해 있어 쾌적한 주거 환경을 갖췄다.
생활 인프라도 잘 갖춰져 있다. 인근에 이마트 등 대형 마트를 비롯해 은행, 우체국, 병원, 카페, 편의점 등 다양한 편의시설이 밀집해 있어 일상생활이 편리하다. 마포아트센터도 가까워 공연과 전시 등 다양한 문화생활을 누릴 수 있다. 내부 설계는 팬트리와 드레스룸 등을 마련해 수납공간과 공간 활용도를 강화했다.
본보기집은 서울시 서초구 서초동 일대에서 이달 중 개관할 예정이다.
안소희 기자 ash0303@donga.com
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