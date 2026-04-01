국민성장펀드, 네이버 AI데이터센터에 4000억 저리 대출

“독자적 AI 생태계 육성 기여할 것”
국민성장펀드가 네이버 인공지능(AI) 데이터센터 증설과 그래픽처리장치(GPU) 도입 사업에 4000억 원을 연 3%대 저리 대출로 공급한다. 금융위원회는 “우리나라의 독자적인 소버린 AI 생태계를 육성하는 데 기여할 것”이라고 말했다.
5년간 150조 규모 첨단사업 투자
금융위는 15일 국민성장펀드 기금운용심의회를 열고 네이버의 ‘AI 데이터센터 증설 및 GPU 서버 도입’ 사업에 자금을 제공하는 안건을 의결했다고 밝혔다. 4000억 원 중 3400억 원은 첨단전략산업기금에서 조달하고 나머지 600억 원은 한국산업은행이 준다. 국민성장펀드는 5년간 150조 원 규모의 자금을 첨단 산업에 투자한다.
전날 금융위는 국민성장펀드 제2차 전략위원회에서 ‘2차 메가 프로젝트’로 소버린 AI 생태계 확장 사업을 발표한 바 있다. 금융위는 “국내 AI 산업이 글로벌 빅테크에 대한 의존도를 낮추고 자체적인 AI 주권을 확보할 수 있도록 국내 기업의 대규모 AI 데이터센터 구축 사업에 자금 지원을 결정했다”고 설명했다.
네이버는 세종시 AI 데이터센터 ‘각 세종’을 증설하고 최신 GPU 서버를 도입하는 사업을 추진하고 있다. 네이버가 자체 거대언어모델(LLM)을 고도화하고 검색 서비스에 AI를 확대 도입하기 위한 것이다. 네이버는 총사업비 9221억 원 중 5221억 원은 자체 조달하고 이번 의결로 4000억 원은 국민성장펀드에서 저리로 제공받게 된다.
네이버는 한국어 기반 AI 모델인 ‘하이퍼 클로바X’를 자체적으로 개발했다. 챗GPT와 코파일럿, 제미나이 등 미국산 AI 모델에 대한 의존도를 낮추는 게 목표다.
한편 이날 심의회에서는 충북의 반도체 테스트 공정 부품 제조 기업 샘씨엔에스에 대한 저리 대출 지원도 함께 승인됐다.
전주영 기자 aimhigh@donga.com
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